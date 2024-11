Santonja achaca a un "malentendido" la ausencia de León en INTUR y espera que se revierta la situación

LEÓN 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Cultura, Turismo y Deporte, Gonzalo Santonja, ha achacado a un "malentendido" la ausencia del Ayuntamiento y Diputación de León en la Feria Internacional del Turismo de Interior (INTUR) y ha deseado que se revierta la situación para que finalmente la provincia esté presente en la muestra.

Este jueves el presidente de la Diputación de León, Gerardo Álvarez Courel, y el alcalde de León, José Antonio Diez, habían anunciado la no participación del Patronato Provincial de Turismo en la muestra alegando "chantajes" por parte de la Junta al condicionar la presencia en Intur a participar como consorcio provincial de turismo en la feria en AR-PA.

Este viernes el consejero ha coincidido con ambos dirigentes en la presentación de la nueva exposición del Museo de Arte Contemporáneo de Castilla y León (MUSAC), en la que han podido intercambiar algunas impresiones sobre esta cuestión, junto a la Viceconsejera de Acción Cultural, Mar Sancho.

Santonja ha asegurado que su relación con los dos políticos leoneses es "estupenda y de confianza" a la par que ha expresado su voluntad de que "si existe un problema, lo que interesa es aclararlo".

El representante autonómico ha explicado que INTUR se ha fusionado con la Feria de Patrimonio Cultural AR-PA para "sumar fuerzas" con el objetivo de organizar "la gran feria internacional del turismo en Castilla y León que es un turismo patrimonial, gastronómico y de naturaleza".

"UNA ÚNICA FERIA"

Sobre las acusaciones vertidas por los representantes leoneses en las que reclamaban que no se podía participar en únicamente en INTUR sin acudir a AR-PA, el miembro del Ejecutivo autonómico ha señalado que al ser una única feria "si estás en INTUR, también estás en AR-PA y viceversa".

"Lo que sucede", ha proseguido, es que se han unido "dos marcas muy potentes y eso lógicamente tiene un periodo de transición, para no dar la sensación de que se prescinde de una o se prescinde de otra."

El consejero ha negado que se haya hecho alguna advertencia sobre posibles retiradas de fondos en caso de que no se participase en uno u otro evento.

UNA CARTA "IMPRUDENTE"

Por otro lado, Santonja ha calificado de "imprudente" la carta remitida por el director general de Turismo, Ángel González, a los diez patronatos provinciales de Turismo de la Comunidad y ha aclarado que las dificultades administrativas planteadas por algunas diputaciones, entre las que no ha incluido a la de León, fueron asumidas por la Junta para facilitar la participación.

El titular regional de Turismo ha defendido la importancia de AR-PA Intur y ha informado de que la respuesta por parte de empresas está siendo "muy alta". En este sentido ha detallado que una de las iniciativas que se presentará será 'Castilla y León romana'.

Sobre esta propuesta ha interrogado sobre si "alguien piensa que León puede faltar en una presentación así".

Por ello ha insistido en su deseo de solucionar esta "concatenación de malentendidos" para que León finalmente pueda participar en la exhibición, pero ha descargado la decisión en el presidente del Consorcio Provincial de Turismo, Gerardo Álvarez Courel.

"Si el Patronato no participa, por las razones que sea, no pasa nada. Creo que se pierde una oportunidad y que eso es malo para León, pero evidentemente no va a tener ningún tipo de consecuencia", ha zanjado Gonzalo Santonja.