Santonja afirma que el concierto respondía a "propósitos nobles de dinamización" y pide no hacer demagogia

VALLADOLID, 11 Abr. (EUROPA PRESS) -

El consjero de Cultura, Turismo y Deportes de la Junta de Castilla y León, Gonzalo Santonja, ha afirmado este martes que el concierto solidario de la Sierra de la Culebra respondía a "propósitos muy nobles de dinamización" y ha pedido no utilizar "demagógicamente" esta iniciativa que no ha salido adelante por "razones ajenas" a su voluntad.

En estos términos se ha expresado el consejero en el Pleno de las Cortes al ser preguntado por este asunto después de que la semana pasada los grupos 'Fangoria', 'Marlon','Naia' y 'Markfell' se descolgaran de este concierto solidario organizado por la Junta y previsto para el próximo 3 de junio en la localidad zamorana de Villardeciervos, en el corazón de la Sierra de la Culebra, epicentro del incendio que el verano pasado arrasó con más de 60.000 hectáreas.

"Evidentemente, nosotros no pensamos que un concierto solidario, su propia denominación lo deja claro (...) vaya a solucionar, vaya a solventar unos efectos tan catastróficos como los que padeció la Sierra de la Culebra, este concierto responde a otro planteamiento", ha respondido a la procuradora socialista Ana Sánchez, que le ha preguntado si consideran que esta iniciativa solventaría los problemas ocasionados por el incendio.

Sánchez ha acusado a la Junta de que, además de no haber solventado "ni uno solo de los problemas y terribles consecuencias", este concierto "ha conseguido ofender a toda la población, gente humilde, trabajadora, digna". Población que, ha añadido, "les ha dado a ustedes un sopapo de dignidad a dos manos".

Santonja, en su turno de réplica, ha apuntado que si ahora organizan un homenaje al escritor fallecido Fernando Sánchez Dragó "lo que van a hacer es llamar la atención sobre su obra". "No le vamos a resucitar", ha añadido, a la par que ha precisado que con este concierto estaban "llamando la atención sobre las virtudes de la Sierra de la Culebra".

En estos mismos términos ha respondido al procurador de UPL José Ramón García Fernández, que le ha preguntado por la valoración que hace la Junta de este concierto denominado "solidario". "Es un concierto que ha habido que suspender, pero estaba animado por propósitos muy nobles de dinamización, de proyección, de promoción y de solidaridad", ha recalcado.

A renglón seguido, Santonja ha subrayado que hacen una "valoración positiva y lamentan mucho que se haya tenido que suspender". Así, a las críticas de ambos procuradores, el consejero ha respondido que "lo único que ha sucedido "verdaderamente ridículo, pero desde el desastre y esperpéntico que produce la tragedia ha sido la calzada romana de Castro Calvón". "Y esas son unas máquinas que no hemos metido precisamente nosotros ni alcaldes de ninguno de los partidos que sostienen al Gobierno", ha reprochado.

Así, le ha pedido al procurador de UPL que no utilice "demagógicamente" un concierto que "no ha salido adelante por razones ajenas" a su voluntad y que "únicamente buscaba nada más y nada menos que la solidaridad con una causa promocionando una zona".

Además, ha precisado que tienen "estudios solventes que demuestran que por cada euro que se mete en un concierto de este tipo se generan para la zona entre siete y nueve euros". "Y si no, no se hallan este tipo de conciertos, que no los hemos inventado nosotros, se hacen en todas partes del mundo", ha zanjado.