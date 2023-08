Santonja califica de "lamentable" el "episodio" de Rubiales

ÁVILA, 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Cultura, Turismo y Deportes, Gonzalo Santonja, ha calificado como "lamentable" el caso del presidente de la Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales.

"Todo el episodio me pareció lamentable y con este descalificativo yo creo que ya lo digo todo", ha manifestado en respuesta a los periodistas. "Cuando una historia empieza tan mal, lo mejor es cortarla lo antes posible y no prolongarla", ha asegurado.

Preguntado por si considera que Rubiales debería haber dimitido, ha dicho que no deseaba opinar al respecto.

"Yo no quiero opinar sobre eso, pero sí estoy diciendo que el espectáculo me parece lamentable y que si alguien que trabajase conmigo o yo mismo incurriese en un error de ese jaez, no vacilaría nada en marcharme corriendo", ha señalado.