Santos acusa al PP de comprar tránsfugas del PSOE para alcanzar alcaldías y Mañueco ironiza sobre sus amistades

VALLADOLID, 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de UPL en las Cortes de Castilla y León, Luis Mariano Santos, ha acusado este martes al Partido Popular de comprar tránsfugas del Partido Socialista para alcanzar alcaldías, con el ejemplo concreto de la localidad leonesa de Encinedo.

Santos ha realizado esta acusación en su cara a cara con el presidente de la Junta, el 'popular' Alfonso Fernández Mañueco, a quien ha reprochado falta de interés por lo que sucede en la provincia de León con una petición expresa para que aproveche la inminente presentación del proyecto de presupuestos de la Comunidad para 2024 para que de soluciones al "demoledor dato" de empleo que esta provincia.

"Le pido y le exijo seriedad en la respuesta. No se lo demanda la UPL si no la sociedad leonesa. Espero de usted unas miras más altas y que se tome en serio el problema, si lo hace, tendrá a UPL si sigue como hasta ahora nos tendrá enfrente", ha advertido el leonesista a quien Fernández Mañueco ha respondido en tono irónico para espetar a Santos que ese será "su problema".

Fernández Mañueco ha afeado al leonesista sus pactos con "sus amigos" del PSOE que, según ha lamentado, tienen "congelado" el Corredor Atlántico y la Autovía León-Valladolid y que no quieren saber nada de la Ruta de la Plata ni de los regadíos en León. "Usted siga riéndole las gracias a sus amigos socialistas, siga abrazándose a ellos, que así le va a usted y a la provincia de León", ha sentenciado el presidente.

El jefe del Ejecutivo autonómico ha tildado de "absolutamente bochornoso" el "escenario catastrofista" que ha planteado, a su juicio, el político leonesista que en su turno de palabra ha criticado las "gracietas de los martes" de Fernández Mañueco a quien ha aclarado que ni es gracioso "ni sus constantes desprecios solucionan problemas".

"Yo no soy su socio dócil, yo no me voy a amedrentar por sus soflamas, yo no le tengo el menor miedo", ha aclarado también al presidente de la Junta.