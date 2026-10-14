La Semana Jacobea se celebrará del 25 al 31 en Ávila con actividades para acercar la ruta a todas las edades. - AYUNTAMIENTO

ÁVILA 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Semana Jacobea de Ávila se celebrará del 25 al 31 de octubre con actividades que tendrán como objetivo "acercar el Camino de Santiago a todas las edades".

El concejal de Cultura del Ayuntamiento de Ávila, Ángel Sánchez, y Raquel Martín, presidenta de la Asociación de Amigos del Camino de Santiago en Ávila, han presentado hoy la programación de la undécima edición que alcanza esta semana, que contará con música, una conferencia, una marcha infantil y también la tradicional jornada de puertas abiertas.

Con la finalidad específica de dar a conocer la Ruta de Levante - Sureste, que atraviesa Ávila y que se encuentra señalizada al completo en cada fin de etapa a su paso por la provincia, la Semana Jacobea ha contado de nuevo este año con Mariano de Souza, pintor del Camino, para el dibujo del cartel informativo de las jornadas.

La programación arrancará el 25 de octubre, a las 19.30 horas, en el Auditorio Municipal de San Francisco, con un concierto de gaita gallega y guitarra a cargo de Germán Ruiz & Chuchi. La entrada será libre hasta completar el aforo, señala el Consistorio a través de un comunicado.

El 28 octubre ,a las 20.00 horas, en el Episcopio, se podrá asistir a la conferencia titulada 'Las peregrinaciones de las mujeres: Jerusalén, Roma, Santiago de Compostela en la Edad Media'.

El ponente será el investigador del Instituto de Estudios Gallegos Padre Sarmiento (CSIC - Xunta de Galicia), Carlos Andrés González Paz, y cuyas líneas de investigación se centran en la organización socioeconómica del paisaje medieval, la historia religiosa de la Galicia medieval, la historia social de las mujeres en la Galicia medieval, la sociología histórica de la peregrinación y el Camino de Santiago.

ACTIVIDADES

Las actividades de la Semana Jacobea continuarán el 29 de octubre, con la tradicional jornada de puertas abiertas en el albergue de Las Tenerías, que gestiona, por cesión del Ayuntamiento de Ávila, la Asociación de Amigos del Camino de Santiago, y que permitirá no sólo conocer estas instalaciones sino también aprender sobre el oficio de hospitalero.

Y la programación concluirá el 31 de octubre con una marcha infantil para acercar la Ruta Jacobea a los más jóvenes. A las 11.00 horas saldrá desde la iglesia de Santiago una marcha que tendrá su meta en el Episcopio, donde los participantes podrán aprender más sobre el Camino a través de talleres infantiles de cuentos y otras actividades.

Los talleres tienen entrada libre y los menores que participen en la marcha deben ir acompañados por un adulto.