Seminci reivindica su amor por el cine en una gala con denuncias a la guerra en Gaza

Méndez-Leite recoge la Espiga de Honor y afirma que es "por pucelano, por pasar aquí la vida"

VALLADOLID, 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

La gala de inauguración de la 69 edición de la Semana Internacional de Cine de Valladolid (Seminci) ha reivindicado el amor del certamen por el cine de autor y el cine español, así como ha acogido denuncias a la guerra en Gaza, ya que varios protagonistas de la velada han posado con pegatinas que rechazaban el "genocidio".

El acto se ha celebrado este viernes, 18 de octubre, a las 19.00 horas en el Teatro Calderón de la capital vallisoletana, sede del festival, y ha sido presentado por la periodista Mara Torres, quien ha puesto en valor que Seminci programa piezas que "no se ven en ningún sitio".

Asimismo, ha subrayado que el certamen, que en un año soplará sus 70 velas, "demuestra lo que emociona" est tipo de cine. "Es el festival de los que aman profundamente el cine", ha clamado la presentadora de una gala en la que, entre otras cosas, han llamado la atención las denuncias a la situación en Oriente Próximo.

Y es que, ya en la alfombra azul del festival, se ha podido ver a celebridades con pegatinas que rezaban 'Stop genocidio en Palestina y Líbano'. La actriz Ángela Molina, protagonista de 'Polvo serán', filme de Carlos Marques-Marcet -- que se ha proyectado tras la gala--, o el cineasta Rodrigo Sorogoyen, que ha presentado en la Semana su nueva serie, 'Los años nuevos', han sido algunas de las personalidad que han posado con este adhesivo.

Los mismo han hecho otros invitados como el director mexicano Alonso Ruiz Palacios, Ingvar Eggert Sigurdsson, Alaeddine Slim, Rodrigo Espinel, Elena Manrique, Sonia Baraba, Vinothraj PS o Kurdwin Ayub, además de los protagonistas de la serie de Sorogoyen, Francesco Carril e Iría del Río.

Precisamente, el premiado cineasta, que llega al certamen con una serie que ya tuvo su estreno en el Festival de Venecia, ha sido también uno de los protagonistas de la gala, en la que ha destacado que el festival permite en la actualidad contemplar películas "de hace 20, 30 o 40 años", que en su momento fueron censuradas.

Sorogoyen no ha sido el único cineasta que se ha subido al escenario del Calderón y ha dedicado unas palabras al público, también lo ha hecho el director de cine independiente americano Nathan Silver, a quien se dedica una retrospectiva en la presente edición.

También se han presentado en las tablas del emblemático teatro vallisoletano los miembros del Jurado Internacional, Sofia Exarchou, Aida Folch, Devika Girish, Ingmar Trost y Luis López Carrasco, quien ha explicado lo "importante" que es este evento, que "habla del cine como un hecho cultural y que se caracteriza por exponer la historia de ciudades, personas o pueblos".

MÉNDEZ-LEITE, ESPIGA DE HONOR

La gala, a la que también han asistido representantes institucionales como la vicepresidenta de la Junta y consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, o el alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, ha acogido, asimismo, la entrega de la Espiga de Honor al director de la Academia de Cinematografía de España, Fernando Méndez-Leite.

Este ha recogido el galardón de manos del productor Gerardo Herrero y de su hija Clara Méndez-Leite, y ha aprovechado su intervención para repasar su carrera y su vinculación con la Seminci y "toda una vida vinculada a Valladolid".

El director de la Academia, quien ha afirmado haber vivido "una vida de cine", ha rememorado así momentos que vivió en los primeros festivales de la Seminci y su época como profesor en la Universidad de Valladolid. "Esta espiga me la dan por pucelano, porque me he pasado aquí la vida", ha apostillado también.

Finalmente, la gala ha concluido con la actuación de la cantante y compositora María Arnal, quien ha puesto la banda sonora a la película 'Polvo serán', que se ha proyecto tras finalizar el evento. En concreto, la artista ha interpretado la canción 'Negro Infinito' junto a las bailarinas de la compañía La Veronal Ariadna Montfort y Lorena Nogal, Premio Nacional de Danza 2024.