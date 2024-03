Sémper acusa al Gobierno de "utilizar" la amnistía para "tapar casos de corrupción"

SALAMANCA, 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

El portavoz nacional del Partido Popular, Borja Sémper, ha acusado al Gobierno de "utilizar" la propuesta de amnistía para "tapar casos de corrupción", en referencia a la supuesta trama de las mascarillas en Baleares y después de calificarla como "serie chusca".

"La actualidad española, fruto de los casos de supuesta corrupción y supuestas irregularidades que estamos teniendo oportunidad de padecer los españoles en las últimas semanas, nos va a dar y nos va a ir dando cada día, cada semana, nuevos capítulos, como si fuera una serie chusca, como si fuera una mala serie de una plataforma digital", ha manifestado.

"Algún día conoceremos cosas muy relevantes, otro día conoceremos cosas que aparentemente lo son menos, pero en definitiva lo que va a mostrarnos es la peor cara de la política, la peor cara de la gestión política, en estos momentos capitaneada por el Partido Socialista y por el gobierno de Pedro Sánchez", ha apuntado instantes antes de preguntar, a través de los medios de comunicación, al presidente del Gobierno sobre si conocía el líder del Ejecutivo la "reunión" en Barajas con la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, "recibida por un ministro del Gobierno de España y posiblemente por algún comisionista".

También, Sémper ha indicado que le ha llamado "poderosamente la atención" que, ante este asunto, "el Gobierno pretenda utilizar nada más y nada menos que la amnistía para tapar casos de corrupción".

"Es verdaderamente sorprendente el giro de los acontecimientos de esta serie", ha apostillado durante un encuentro con los medios de comunicación en Salamanca, a donde ha asistido al acto de investidura de doctor honoris causa, a título póstumo, a Miguel de Unamuno.

El portavoz 'popular' ha lamentado que, en esta "serie", "todos" estén "a expensas" de conocer la posible "impunidad del señor Puigdemont y de quienes intentaron subvertir el ordenamiento constitucional en nuestro país, y que también cometieron actos de malversación por cierto dinero público", y "si esa impunidad va a ser parcial o va a ser total".

"Lo que está en juego es saber quién arrima el ascua a su sardina, quién gana esta partida, quién gana esta mano, el señor Sánchez o el señor Puigdemont, quien cede. En definitiva, de lo que estamos hablando, si hablamos de casos de corrupción y si hablamos de la amnistía, estamos hablando siempre de los intereses y de los problemas de un hombre de Pedro Sánchez", ha apuntado.

Para el portavoz nacional de los 'populares', "este Gobierno nos tiene a todos enmarañados, hablando de sus problemas, de sus necesidades, pero hablando muy poco de los intereses y de los problemas de los españoles".

ARMENGOL

En cuanto a la pregunta sobre si el PSOE debería pedir "responsabilidades" a la presidenta de la Cámara Baja, Francina Armengol, "al igual" que con el exministro José Luis Ábalos, Sémper ha apuntado que la política balear "está desacreditada e inhabilitada para ser presidenta del Congreso de los Diputados".

"Estamos hablando de que una persona señalada por supuestas irregularidades va a ordenar los debates en el Congreso de los Diputados. Por lo tanto, cada decisión, cada posición que adopte de la señora Armengol va a estar bajo la sospecha de la intencionalidad que tenga la señora Armengol", ha dicho.

"La tercera autoridad del Estado no puede estar comprometida por serias acusaciones o serias sospechas sobre su forma de funcionar en política cuando era presidenta de las Islas Baleares. Por lo tanto, no ya tanto por la dignidad de la política, que también, no ya tanto por la figura de la señora Armengol, que también, sino por la dignidad del Congreso de los Diputados. La señora Armengol debería de ser dejar de ser presidenta del Congreso de los Diputados", ha concluido.