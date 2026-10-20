El Seprona investiga a dos personas por presunta caza furtiva cerca de Molezuelas de la Carballeda (Zamora)

El Seprona investiga a dos personas por presuntos delitos de caza furtiva cerca de Molezuelas de la Carballeda - GUARDIA CIVIL

ZAMORA, 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de Zamora investiga a dos personas por presuntos delitos de caza furtiva en el término municipal de Molezuelas de la Carballeda.

Componentes del Puesto de la Guardia Civil de Mombuey recibieron hace unos días un aviso por parte de un agente medioambiental de la Junta de Castilla y León, que se encontraba fuera de servicio, de la presencia de posibles cazadores furtivos en esta localidad.

Los agentes se personaron en el lugar y localizaron a dos personas, vecinas de una localidad próxima de la provincia de León, que manifestaron estar observando ciervos por estar en la época de la berrea, si bien en el interior del vehículo se observaba una funda vacía de un rifle y varios cartuchos.

Los agentes rastrearon la zona y encontraron oculta entre la vegetación un arma de fuego larga rayada provista de visor, cargada y lista para ser empleada, además de una caja de munición con once cartuchos.

Ante esta circunstancia, una de estas personas afirmó ser el propietario del arma y presentó ante los agentes la documentación de la misma.

Agentes del Seprona de Puebla de Sanabria instruyen las correspondientes diligencias. Las gestiones realizadas indican que estas dos personas carecían de autorización nominal del titular cinegético del coto para cazar, por lo que se procedió a la retirada y depósito del arma como de los demás efectos intervenidos y a la investigación y puesta disposición judicial.