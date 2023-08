'Silvestre y el leñador', el cuento infantil para concienciar sobre la "necesidad" de gestionar bosques de CyL y España

VALLADOLID, 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

'Silvestre y el leñador' es un cuento infantil, escrito por Ángel Roldan e ilustrado por Marta Benedí, que tiene como objetivo concienciar sobre la "necesidad" de gestionar los bosques y conectar a los lectores con la realidad que hoy viven los bosques en Castilla y León y en España.

Esta historia va dirigida a niños que tienen una edad de entre cinco y ocho años y refleja dos perspectivas sobre el cuidado de los bosques, la primera de ellas entiende a estos lugares como paisajes naturales y se opone a toda actuación humana en ellos y, la segunda perspectiva, que considera los bosques como servicios para las personas. La primera de estas visiones se representa en el cuento a través de Silvestre, la segunda a través del leñador.

Ambas perspectivas, aparentemente enfrentadas, se integran en otra más global y común, la gestión forestal sostenible, a través de la figura de Ángela, una joven leñadora que irrumpe en la historia y que se convierte en la protagonista, consiguiendo conciliar ambas posturas para que el aprovechamiento de la madera que el bosque produce y la conservación del ecosistema sean posibles.

Ángela, aparece en la historia, según ha señalado Ángel Roldán en declaraciones a Europa Press, para "visibilidad el primordial papel que la mujer desarrolla en el mundo rural y que en la mayoría de las ocasiones, a lo largo de la historia, ha pasado desapercibida".

"Gracias a la mujer hay vida en los pueblos, pero muchas veces a no se le da ese protagonismo que sería necesario", ha explicado el autor, a lo que ha añadido que ha querido que Ángela sea la protagonista de este cuento y porque "el sector forestal está tradicionalmente muy masculinizado".

Roldán también ha apuntado que lleva viviendo en Valladolid desde hace diez años y ha trabajado tres años en la provincia de Segovia; por ello, en su etapa en Segovia, "ha conocido a los personajes del cuento y ha visto que tienen una vida real".

SINOPSIS

Silvestre y sus amigos son casi un centenar de pinos que viven la adolescencia con intensidad y, durante las noches de verano, reúnen a muchos de los animales del bosque en para realizar fiestas que se alargan hasta el amanecer.

Sin embargo, Silvestre se encuentra triste porque no consigue olvidar a su gran amigo Fustalote, un gran pino centenario que fue cortado por el leñador y que crecía a su lado. Desde entonces el joven pino odia al leñador, pero también le teme por si algún día aparece para hacer con él lo mismo que hizo con su amigo.

El autor ha señalado que trata de una historia sobre el enfrentamiento entre aquellas personas que están a favor de no hacer nada en los bosques y de no intervenirlos; y entre el otro mundo que son aquellas personas que tradicionalmente han vivido de los bosques y que, actualmente, que siguen viviendo de ellos de forma sostenible porque aprovechan su madera, el corcho y resina, los pastos y la ganadería.

"He querido mostrar ese choque en este en este cuento en el que, además, he querido que sea una mujer la protagonista y la que ponga una perspectiva amplia y que pueda resolver este conflicto de una manera no violenta, sin vencedores ni vencidos, sino que todos ganan", ha apuntado Roldán.

ÁNGEL ROLDAN

El autor es un Ingeniero de Montes que durante la pandemia toma la iniciativa de escribir cuentos infantiles, según ha señalado Roldán, ha dado el paso a la escritura porque "Los ingenieros de montes hacen un trabajo muy importante en la conservación de la naturaleza en los pueblos de España, pero cree que no han sabido contar a la sociedad ese trabajo que hacen".

Además, ha señalado que le gustaría que se valorarla la importancia del trabajo que hacen los ingenieros de montes y, que de esa forma, se le ocurrió escribir cuentos infantiles, para poder contarlo de una manera sencilla a través de cuentos ilustrados.