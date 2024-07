Sindicatos, patronal y Junta muestran su disposición a realizar 'borrón y cuenta nueva' para recuperar el Diálogo Social

Los agentes económicos y sociales han pedido una reunión urgente de la Comisión Permanente, inhábil desde hace dos años



Sindicatos, patronal y Junta de Castilla y León han mostrado este lunes su voluntad de hacer 'borrón y cuenta nueva' para recuperar el Diálogo Social a partir de la nueva senda que se abre a partir de ahora con Alicia García como nueva consejera de Industria, Comercio y Empleo, en sustitución de Mariano Veganzones, cesado la pasada semana tras la ruptura del acuerdo de gobierno entre el Partido Popular y Vox.

Es el objetivo común compartido este lunes durante la reunión que la consejera del ramo, junto con su nuevo equipo, ha mantenido con representantes de los sindicatos UGT y CCOO y la patronal castellanoleonesa, un encuentro que, a juicio de los participantes, puede ser el inicio de una nueva etapa que, en palabras del máximo responsable de CEOE, Santiago Aparicio, permita "restituir la senda de un modelo que era referente a nivel nacional y mundial".

La principal reivindicación de los agentes económicos y sociales es celebrar con urgencia una reunión de la Comisión Permanente del Diálogo Social, inhábil desde hace dos años, con el fin "recuperar la participación institucional, reconocida en la propia ley y en el Estatuto de Autonomía", ha explicado el secretario autonómico de UGT, Faustino Temprano, quien ha aprovechado para confrontar la nueva senda que espera iniciar con la del anterior consejero del ramo, Mariano Veganzones.

El sindicalista, en declaraciones recogidas por Europa Press, considera vital una urgente reunión de la Permanente del Diálogo Social, "que lleva sin reunirse durante todo este mandato", y abordar acuerdos cuya vigencia expira a fecha de 31 de diciembre como el Plan de Empleo, la Estrategia Integrada de FP, la Prevención de Riegos Laborales...y firmar también aquellos acuerdos que ya se habían alcanzado con las consejerías del PP e intentar llegar a nuevos en septiembre en el Consejo del Diálogo Social, una vez que hayan sido autorizados por la Permanente".

GARANTIZAR EL SERLA

Faustino, al igual que Saturnino Fernández, de CCOO, y Santiago Aparicio, de CEOE CyL, incluyen entre sus objetivos dar una solución a la crisis por la que atraviesa el Serla, para lo cual será preciso evitar un posible desahucio mediante el abono de aquellas deudas contraídas en materia de alquiler y las pendientes con los mediadores y el director del organismo.

"Es algo que hay que solucionar de forma inmediata. No podemos seguir con esa imagen tan compleja y quizá maquiavélica. Hay voluntad de trabajar y de hacerlo. Lo importante es que el Serla va a continuar porque hasta ahora, con lo que se aprobó en el Patronato anterior, no se sabía si iba a seguir o no", ha advertido el portavoz de la patronal, quien, al igual que el resto de participantes en el encuentro de hoy, entiende que lo importante es retomar los proyectos que ya había y llegar a nuevos a través de esa ansiada Comisión Permanente del Diálogo Social.

Lo que sí ha pedido Aparicio es dejar de trabajar a la nueva consejera y su equipo "sin presión" para "restituir" ese Diálogo Social, una senda que, tal y como ha insistido, ha sido un modelo y referente tanto en España como el resto del mundo.

"No se trata de querer solucionar todo en tres días y para ello es preciso dejar trabajar, con lealtad institucional, para que al final del año tengamos vigente lo que ya teníamos apartado y olvidado", ha subrayado Aparicio.

TAREA SENCILLA "APLICANDO LA LEY"

Al igual que los anteriores, Saturnino Fernández, secretario de Políticas Públicas y Diálogo Social de CCOO en Castilla y León, ha calificado el encuentro con la nueva consejera de "positivo y cordial" y ha expresado a Alicia García toda la suerte del mundo en la nueva tarea que le aguarda, "que no por ser grande, debido al destrozo causado por la extrema derecha, es menos sencilla", en alusión a que "para ello basta con limitarse a aplicar la ley".

Una ley que, como así añade, reconozca la representatividad institucional de sindicatos y patronal, reconozca el modelo de Diálogo Social, recupere la política institucional que está desbaratada desde hace veinticuatro meses, en los que no se ha convocado la Comisión Permanente, y recuperar el Serla, cumpliendo la ley estatal y el acuerdo interprofesional.

"Con cumplir la ley, la mitad del trabajo está hecho. El otro trabajo, si queremos negociar materias con la Consejería de Industria, Comercio y Empleo, algo imposible con la etapa anterior, es ponerse manos a la obra en otoño con el Plan de Empleo, el Plan de Prevención de Riesgos Laborales, el acuerdo del Serla para ponerlo al día, la FP y el Plan de Igualdad y Conciliación. Cumpliendo la ley y teniendo voluntad de negociar y acordar estaría todo hecho", ha sentenciado Fernández.