La Sociedad Española del Dolor reclama mayor formación específica sobre el tratamiento del dolor

La Sociedad Española del Dolor (SED), con motivo del Día Mundial del Dolor, ha hecho "especial hincapié" en "la falta de formación específica en el tratamiento del dolor y en la necesidad de sensibilizar a la sociedad en general de que el dolor es uno de los principales problemas sanitarios".

Asimismo, a través de un comunicado remitido a Europa Press, ha reseñado sobre el dolor que "es necesario dedicarle esfuerzo, inversión e investigación para, si no erradicarlo, al menos aliviarlo y mejorar la calidad de vida de quienes lo padecen".

Por este motivo, la Sociedad Española del Dolor ha hecho entrega este miércoles a la Universidad de Salamanca (USAL) del Premio SED por "su excelencia en la formación específica del dolor", mediante la Cátedra Extraordinaria del Dolor, que dirige el profesor Clemente Muriel.

El premio de la Sociedad Española del Dolor lo ha recogido en Salamanca la vicerrectora de Postgrado y Planes Especiales en Ciencias de la Salud de la institución académica salmantina, Purificación Galindo.

En 2004, la Organización Mundial de la Salud declaró el 17 de octubre como el Día Mundial del Dolor, a petición de la International Association for the Study of Pain (IASP), la organización internacional que agrupa a las sociedades nacionales de profesionales

que trabajan, de forma específica, en el dolor de más de 123 países.

"Cualquier profesional de las ciencias de la salud, va a enfrentarse al dolor en algún momento determinado y tenemos que preguntarnos ¿estamos preparando a nuestros estudiantes para ello en el periodo universitario? Ciertamente no, o sí, pero de manera insuficiente", ha reseñado el presidente de la SED, Juan Antonio Micó.

Según la Sociedad Española, la formación sobre el dolor "no va dirigida exclusivamente a un determinado grupo profesional, sino que es necesario involucrar a todos los que participan en el sistema sanitario y ofrecerles las herramientas necesarias no sólo para aplicar las técnicas eficaces para aliviar el dolor, sino también para sensibilizarlos y generar empatía hacia los pacientes que padecen dolor y hacia sus familias".