La Sociedad Municipal de Vivienda y Suelo de Valladolid presenta su nueva web con diseño "a un clic"

VALLADOLID, 26 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Sociedad Municipal de Vivienda y Suelo de Valladolid (VIVA) ha presentado este viernes su nueva página web, en la que se ha invertido una cifra cercana a los 6.000 euros y que estará adaptada a todos los dispositivos, que permitirá la navegación "a un clic".

El concejal de Urbanismo y Vivienda, Ignacio Zarandona, ha destacado que la nueva web de la Sociedad "es mucho más sencilla e intuitiva", lo que facilita la disposición de la información "al alcance de todos los ciudadanos". Para ello, Zarandona ha informado de que en el diseño de la web se ha optado por "la navegación a un solo clic para hacer cualquier operación", lo que permitirá que pueda usarse "no sólo en los ordenadores sino que también en dispositivos móviles".

NUEVA WEB

Zarandona ha informado que la finalidad de la nueva página es "ser un portal abierto a la ciudadanía, intuitivo, transparente, de fácil accesibilidad, vinculado con la página web del Ayuntamiento de Valladolid".

Entre las funciones principales, la web se convertirá en un tablón de anuncios de la Sociedad, donde se colgarán las informaciones relativas al parque municipal de viviendas, y que permitirá la comunicación directa con el ciudadano a través de formularios. Por último, la página dispone de un apartado de accesibilidad para personas con discapacidad.

En lo referente al contenido, la página contiene, entre otros, los siguientes principales accesos, como '¿Quiénes somos?', en el que se reflejan los aspectos esencialmente societarios, como estatutos, órganos de gobierno, personal y contacto.

'Alquiler de viviendas', en el que, de una parte, se reflejan las promociones de la sociedad municipal, y por otro se explícita la normativa del Parque Público de Viviendas en Alquiler gestionadas por VIVA.

Otro apartado es el de 'Programa General, Programa Viviendas Verdes, Programa Viviendas Blancas'.

El apartado 'Locales y garajes' será un espacio que permitirá licitar de manera abierta y permanente plazas de garaje no vinculadas en promociones propias.

'Suelo' refleja la disponibilidad de suelo industrial, terciario y residencial propiedad de la sociedad municipal, mientras que 'Compraventa de viviendas' incluye el Pliego para la adquisición de viviendas dispersas en el municipio de Valladolid al objeto de poder incrementar el Parque Público de Viviendas en Alquiler gestionadas por la sociedad municipal, así como los documentos necesarios para poder participar en la licitación.

En cuanto al desarrollo a medio plazo, la Sociedad destaca la creación del Observatorio de la Vivienda y la información histórica de todos los Planes Municipales de Vivienda en el municipio de Valladolid.

"El compromiso de la Sociedad, que está en vigor hasta el año 2025, contemplaba la renovación del portal web", ha destacado Zarandona, quien ha informado que desde este momento "se abre un plazo de mejoras y sugerencias que beneficie la navegación a los ciudadanos".

PARQUE DE VIVIENDA

El concejal de Urbanismo y Vivienda, Ignacio Zarandona, ha informado también de la necesidad de aumentar el parque de vivienda municipal de Valladolid, que actualmente es "muy reducido".

Zarandona ha informado de que VIVA se encuentra actualmente "desarrollando una campaña de compra de vivienda para aumentar el parque municipal", y cuya difusión comenzará en los próximos días " a través de campañas en prensa".

"Se ha hecho un esfuerzo grandísimo en los últimos años, estamos en torno a unas 500 viviendas" ha defendido Zarandona, quien sin embargo considera que se trata de "una proporción pequeña" para una ciudad de 300.000 habitantes.

Zarandona ha señalado que el objetivo de la Sociedad es "ampliar en lo posible ese parque, pero no solo para que Viva tenga viviendas en propiedad y las alquile", si no que también "incentivará a aquellos propietarios que quieran poner sus viviendas en el mercado", algo que el consistorio realizaba a través del programa ALVA "que actualmente se encuentra cancelado porque la nueva ley de la vivienda no permite asegurar que la sociedad devolviera la vivienda a su propietario en el plazo establecido".