Soria ¡Ya!, "dispuesto" a aprobar el techo de gasto si la Junta asume negociar cuatro peticiones "bastante razonables"

VALLADOLID 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Soria ¡Ya!, Ángel Ceña, se ha mostrado "dispuesto" a aprobar el techo de gasto no financiero para 2025 que se votará el próximo miércoles o, al menos, a abstenerse si la Junta de Castilla y León asume negociar cuatro peticiones "bastante razonables" que se pueden hacer en 2025 y que, según ha asegurado, no suponen "un gran desembolso" para las arcas autonómicas.

"Son las cuatro peticiones sí o sí", ha exigido Ceña que ha reclamado un helicóptero medicalizado de emergencias en la provincia de Soria y una segunda UVI móvil medicalizada; la impartición de los tres primeros años de Medicina en Soria; la avioneta de extinción de incendios en el Amogable que estuvo en servicio hasta 2010 y que el 10 por ciento de las viviendas de protección oficial que se construyan en la Comunidad estén en la provincia soriana que tiene el 11 por ciento del territorio.

Así lo ha explicado Ángel Ceña tras la reunión mantenida con el portavoz de la Junta y consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, en la ronda de contactos que ha realizado este viernes en la búsqueda de consenso para sacar adelante el techo de gasto no financiero para 2025 previo al proyecto de presupuestos, ahora en fase de anteproyecto.

"Tenemos hasta el miércoles para negociar", ha asumido Ceña que ha aclarado que la decisión del voto final de los tres procuradores de Soria ¡Ya! dependerá de si la Junta acepta al menos negociar estas cuatro reivindicaciones "bastante asumibles". "Si no se negocia votaremos en contra o nos abstendremos, veremos el contexto si se aprueba el techo de gasto", ha explicado el político soriano que ha insistido en que las cuatro peticiones son un "sí o sí" para aprobar el presupuesto, si finalmente se registra.

"Si no nos aceptan ni siquiera negociar durante estos días esas cuestiones tampoco aprobaríamos el techo de gasto", ha aclarado Ceña que ha reconocido que el portavoz no se ha cerrado en banda a negociar estos cuatro aspectos desde la premisa de que "el miércoles no se acaba el mundo" y de que podrían seguir negociando con independencia de que se apruebe o no el techo de gasto no financiero. "Ellos se han mostrado dispuestos a negociar en todo momento, hasta el miércoles y después del miércoles, sea escenario presupuestario positivo o negativo", ha añadido.

Finalmente, Ángel Ceña ha insistido en que en el anteproyecto de presupuestos para 2025 publicado por la Junta "faltan muchas inversiones" para la provincia de Soria.