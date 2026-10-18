El sorteo de 'La Primitiva' deja un premio de más de 39.000 euros en León

Archivo - Sorteos de Loterías y Apuestas del Estado, BonoLoto, Primitiva, El Gordo. - EUROPA PRESS - Archivo

LEÓN 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

El sorteo de 'La Primitiva' de este sábado 17 de octubre ha dejado un premio de Segunda Categoría (cinco aciertos más complementario) de 39.088,03 euros a un boleto sellado en la capital leonesa, según los datos facilitados por Loterías y Apuestas del Estado.

Se trata de uno de los cinco boletos premiados en esta categoría, el cual ha sido sellado en el Despacho Receptor número 45.715 de la ciudad de León.

La combinación ganadora del sorteo de 'La Primitiva' celebrado este sábado ha estado formada por los números 12, 8, 45, 29, 9 y 14. El número complementario es el 43, el reintegro el 4 y el Joker, 8525836. La recaudación ha ascendido a 10.978.524 euros.