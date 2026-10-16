Suben un 13,5% los concursos de acreedores en el segundo trimestre en CyL y un 23,6% las demandas de despido

Archivo - (Foto de ARCHIVO) Varios billetes, a 9 de enero de 2024, en Madrid (España). - EDUARDO PARRA / EUROPA PRESS - Archivo

VALLADOLID 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El número total de concursos de acreedores presentados en el segundo trimestre de 2026 en los Juzgados de lo Mercantil fue de 19.024, una cifra que supone un incremento del 5,1 por ciento respecto al mismo trimestre de 2025.

En el caso de Castilla y León alcanzó los 671 concursos de acreedores, frente a los 591 del mismo periodo del año anterior, lo que supone un aumento del 13,5 por ciento, por lo que dobla el incremento de la media nacional.

Por otro lado, en el periodo analizado se presentaron 45.230 demandas por despido en España, un 11,2 por ciento más que en el mismo trimestre de 2025, de ellas 1.715 en Castilla y León, un 23,6 por ciento más que en el mismo periodo de 2025 cuando llegó a los 1.387. Cataluña, con 9.075 (el 20% del total nacional), fue el territorio con mayor número de demandas de este tipo. Le siguen Madrid, con 8.040; Andalucía, con 7.302 y la Comunidad Valenciana, con 5.885.

Los datos recogidos por el Servicio de Estadística del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) apuntan a que la que la tendencia al alza que comenzó en el tercer trimestre de 2020 en España se mantiene desde entonces de forma casi continua.

A nivel nacional, los concursos de personas naturales empresarios fueron los únicos que disminuyeron, y lo hicieron en un 10,8 por ciento respecto al año anterior. El resto, por el contrario, mostraron comportamientos al alza: los de personas naturales no empresarios aumentaron un 5,9 por ciento y los de personas jurídicas, un 4,6 por ciento respecto al segundo trimestre de 2025.

Cataluña es el territorio en el que se presentaron más concursos, con 4.631, cantidad que representa el 24,3% del total. Le siguen Madrid, con 3.033; Andalucía, con 2.891 y la Comunidad Valenciana, con 2.002.

Durante el segundo trimestre de 2026 se presentaron 1.404 concursos de personas jurídicas, un 4,6% más que en el mismo trimestre de 2025. Cataluña fue la comunidad autónoma donde se registraron más concursos de este tipo: 406, lo que supone el 28,9% del total. Le siguieron Madrid, con 192; Andalucía, con 188 y la Comunidad Valenciana, con 174.

SOLO BAJARON LOS CONCURSOS DE PERSONAS NATURALES EMPRESARIOS

De su lado, los concursos presentados por personas naturales empresarios, en total 672, mostraron una disminución del 10,8 % respecto a igual trimestre de 2025. Cataluña fue el territorio con más concursos de esta naturaleza, 423, que representan el 62,9 % del total nacional. Le siguieron la Comunidad Valenciana, con 80 y Madrid, con 34.

Los concursos presentados por personas naturales no empresarios sumaron 16.948, lo que ha supuesto un incremento interanual del 5,9%. Cataluña ha sido la comunidad autónoma con un mayor número de concursos de este tipo, 3.802, que representan el 22,4 % del total nacional. Le siguieron Madrid, con 2.807; Andalucía, con 2.700 y la Comunidad Valenciana, con 1.748.

LOS ERE CRECEN UN 2,1%

Respecto a los expedientes relativos a la modificación sustancial de las condiciones de trabajo de carácter colectivo (ERE), se presentaron un total de 97, frente a los 95 del mismo trimestre de 2025.

De su lado, en el periodo analizado se presentaron 45.230 demandas por despido, un 11,2% más que en el mismo trimestre de 2025. Cataluña, con 9.075 (el 20% del total nacional), fue el territorio con mayor número de demandas de este tipo. Le siguen Madrid, con 8.040; Andalucía, con 7.302 y la Comunidad Valenciana, con 5.885.

El número de demandas por reclamaciones de cantidad registradas en los Juzgados de lo Social, en total 35.043, fue un 3,4% mayor a las del segundo trimestre de 2025. De ellas, 6.422 se presentaron en Madrid, lo que equivale al 18,32 % del total; 5.995, en Andalucía y 3.907, en Cataluña.