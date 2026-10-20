Suben un 9,2% las exportaciones en agosto y crecen un 6,8% en el acumulado del año, cuarto mejor dato del país

Archivo - Planta automovilística. - RENAULT - Archivo

VALLADOLID 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las exportaciones de Castilla y León aumentaron un 6,8 por ciento en los ocho primeros meses de 2026 en comparación con el mismo periodo de 2025 y alcanzaron los 13.922,4 millones de euros y las importaciones aumentaron un 2,3 por ciento (+6,5 por ciento en el resto del país) hasta los 10.893,0 millones de euros, según los datos difundidos por el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa recogidos por Europa Press.

Se trata del cuarto mejor dato de la evolución de las exportaciones del país donde crecieron un 3,2 por ciento lideradas por Baleares (13,5 por ciento) y por Castilla-La Mancha (10,1 por ciento).

De esta forma, la balanza comercial de Castilla y León arrojó un superávit de 3.029,5 millones de euros, frente a los 2.384,8 millones del mismo periodo del año anterior.

El aumento entre enero y agosto se debe al sector de semimanufacturas no químicas, que repuntó un 11,3 por ciento hasta los 2.457,8 millones, y del automóvil, que creció un 2,4 por ciento hasta los 5.016,0 millones, mientras que cayeron en la alimentación, bebidas y tabaco, con un 0,6 por ciento menos hasta los 2.082,9 millones.

Por su parte, las importaciones cayeron en los tres sectores con especial incidencia en la automoción (-10,2 por ciento hasta 2.053,6 millones), seguido de la alimentación, bebidas y tabaco (-5,2 por ciento hasta 1.384,3 millones) y en el sector semimanufacturas no químicas (-0,6 por ciento hasta 1.092,1 millones).

Estos datos dejan saldo positivo en los tres sectores: automoción (2.962,4 millones), semimanufacturas no químicas (1.365,6 millones) y en alimentación, bebidas y tabaco (698,6 millones).

Del mismo modo, las exportaciones aumentaron un 9,2 por ciento en agosto hasta los 1.186,3 millones de euros, y las importaciones crecieron un 9,1 por ciento hasta los 993,0 millones de euros, cuando en España repuntaron un 16,7 por ciento.

El aumento de las exportaciones de agosto ha sido inferior a la media, donde crecieron un 13,3 por ciento, y es el cuarto menor incremento nacional donde cayeron en tres territorios.

((((habrá ampliación)))