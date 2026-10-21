La Policía detiene a cuatro personas más por el homicidio de una anciana en Burgos y eleva a seis los implicados

BURGOS 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a cuatro varones, uno de ellos menor de edad, por su presunta implicación en el homicidio de una mujer de 83 años, ocurrido el pasado 13 de octubre en una vivienda de la calle Vitoria de Burgos, según informaron a Europa Press fuentes policiales.

Estos nuevos arrestos se suman a los de otros dos menores de 16 y 17 años, detenidos cuatro días después de los hechos como presuntos autores materiales del asalto, el robo de joyas y la muerte violenta de la víctima. Con esta actuación, las fuerzas de seguridad han dado por concluidas las investigaciones de los graves hechos.

Según ha determinado la investigación realizada por agentes de la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta de la Policía Judicial en Burgos, los seis investigados habrían desempeñado distintas funciones en la comisión del delito. Entre las labores desempeñadas por el grupo se encuentran la planificación de la entrada en el inmueble, la cobertura y la posterior recepción y venta de los objetos sustraídos para la obtención de beneficios económicos.

IDEÓLOGOS

Entre los cuatro últimos arrestados figuran dos hombres de mediana edad, residentes en la capital burgalesa y con antecedentes policiales por delitos comunes como robos con fuerza y violencia, estafas, violencia de género o tráfico de drogas. Los investigadores han sostenido que ambos habrían ideado el asalto con el objetivo de apoderarse de objetos de valor e indujeron presuntamente a los dos menores arrestados previamente a ejecutar de forma material el robo en el domicilio.

Asimismo, las pesquisas han señalado que entre estos últimos cuatro implicados se encuentra otro menor de 15 años de edad. Por su parte, la intervención del cuarto arrestado ha consistido en recibir las joyas sustraídas y realizar las gestiones necesarias para su venta posterior con el fin de obtener un lucro económico. En los registros autorizados por la autoridad judicial en dos domicilios vinculados a los detenidos se han intervenido diversas evidencias y efectos relacionados con el crimen.

A efectos de lo concluido en el atestado policial, cinco de los detenidos han respondido por los delitos de homicidio y robo con violencia en casa habitada, mientras que el sexto ha sido investigado por receptación.

Los arrestados en esta última fase han pasado a disposición judicial en las siguientes horas, remitiéndose las actuaciones de los mayores de edad al Tribunal de Instancia competente y las del menor a la Sección de Menores de la Fiscalía Provincial de Burgos.