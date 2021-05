Susana Abaitua y Álvaro Cervantes, Actriz y Actor del Siglo XXI en la segunda jornada de la 34 SECIME

MEDINA DEL CAMPO (VALLADOLID), 28 May. (EUROPA PRESS) -

Dos intérpretes ya premiados en la Semana de Cine de Medina del Campo (Valladolid) por sus papeles en cortometrajes de ediciones pasadas, Susana Abaitua y Álvaro Cervantes, serán reconocidos mañana sábado como Actriz y Actor del Siglo XXI.

La segunda jornada de la trigésima cuarta SECIME reserva su sesión de las 19.30 horas en el Auditorio Municipal para entregar los Roeles creados con el fin de reconocer trayectorias ya asentadas y a las que se augura un prometedor futuro.

Susana Abaitua ha sido elegida en Medina como mejor actriz en dos ocasiones (en la 26 edición ex aequo y el pasado año) y vuelve a la pantalla en esta 34 SECIME con La colcha y la madre, de Pérez Sañudo.

Álvaro Cervantes se llevó el Roel al Mejor Actor en la 31 Semana. En el currículum reciente de ambos figura un trabajo compartido en Loco por ella, de Daniel de la Orden, que se ha sumado a una ya larga lista de papeles tanto en cine como en televisión.

La entrega de los Roeles de Actriz y Actor del Siglo XXI tendrá lugar en la misma sesión en la que se proyectan el largometraje incluido en el ciclo Cosecha Dorada Here We Are, de Nir Bergman, una coproducción italo-israelí sobre la relación de un hombre con su hijo autista que le valió al intérprete del padre, Shai Avivi, el Premio al Mejor Actor en la pasada Seminci. Antes podrá verse el cortometraje de la Sección Oficial Amianto, de Javier Marco.

En la primera sesión programada mañana en el Auditorio (16.30 horas) se pasará uno de los documentales que integran el apartado La Imagen de la Historia, El agente topo, de la chilena Marta Alberdi, relato sobre la investigación sobre un posible caso de malos tratos en una residencia de mayores con un anciano infiltrado como espía.

Le precederán los cortos en competición El secreto, de Gustavo Martín Garzo, que estrena en Medina su segundo trabajo tras codirigir con Gonzalo del Pozo Vega Un dedo en los labios; el galardonado en Seminci El mártir, de Fernando Pomares, y Cinco estrellas, de Roberto Jiménez Bozada.

Parte de las películas del Certamen Nacional se podrán ver también en dos nuevas proyecciones de cortos de la Sección Oficial programadas a las 17.00 y las 20.00 en los Multicines Coliseo.

MUJER Y CORTO EN LAS CONVERSACIONES DEL BALNEARIO

Las Conversaciones del Balneario girarán esta edición en torno al asunto de 'La mujer y el cortometraje: Presente y futuro del corto. Problemas, nuevas vías de distribución y exhibición'.

Se celebrarán mañana sábado en el Balneario Palacio de Las Salinas (12.00 horas), con las aportaciones de la directora y actriz Nüll García, la productora Carlota Coronado y la distribuidora Marta Salvador, en un encuentro moderado por la directora de la Filmoteca de Castilla y León, Maite Conesa.

El fin de semana será también el momento de los rodajes en exteriores de Medina del Campo. Tres equipos participantes en la 16ª Maratón EIMA Medina Plató de Cine rodarán mañana y el domingo sus cortometrajes, que posteriormente se exhibirán en una sesión programada el viernes 4 de junio en el Auditorio Municipal (16.30) junto al trabajo de los alumnos del Taller de Cine.