Teresa Ribera ve la fiscalidad diferenciada una "demanda justa" para zonas despobladas pero "acompañada de servicios"

SORIA, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, considera que la fiscalidad diferenciada para Soria, Cuenca y Teruel es una demanda justa" pero que "por sí sola no resuelve nada" ya que debe ir "acompañada de servicios".

"Es una demanda justa y razonable, cada uno de nosotros como ciudadano se nos aplican las mismas reglas por lo que es razonable que los entornos rurales pidan la misma calidad", ha manifestado Ribera, que ha calificado de llamativa la "concentración de las inversiones en favor de grandes ciudades por distintos motivos", algo que "no es habitual en otros países donde se favorece a ciudades de pequeño tamaño".

La ministra, que ha sido entrevistada de forma online por el director de elDiario.es, Ignacio Escolar, en la primera de las jornadas de debate sobre los retos de la España interior celebrada por el medio de comunicación en Soria, ha pedido reflexionar sobre cómo corregir la forma de favorecer a los ciudadanos urbanitas, algo que es "parte del compromiso del Gobierno".

En relación las ayudas de funcionamiento reconocidos por la Unión Europea para Soria, Cuenca y Teruel, por tener una densidad menor 12 habitantes por kilómetro cuadrado, ha señalado que se tienen que tomar en cuenta pero que no "resuelven nada". "Si a uno le hacen una desgravación pero no cuenta con el resto de servicios, no se va a vivir a un pueblo", ha manifestado.

CAMBIO CULTURAL

Respecto a la despoblación, ha manifestado que lleva décadas sufriéndose en la España interior pero lo que se ha detectado es un cambio cultural ya que en poco tiempo "ha cambiado el compromiso, la visibilidad, la convicción por parte de los ciudadanos de que dependemos los unos de los otros y debemos tener los mismos derechos".

Teresa Ribera ha reconocido que las medidas deben tomarse "de abajo arriba para que se pueda emerger de la misma manera que en las zonas urbanas", aunque ha apuntado que es algo que "no se puede corregir de un día para otro".

"Necesitamos servicios de calidad, conectividad, infraestructuras, oportunidades, hay que sumar todo ello de forma transversal, y hay que trabajar con mujeres y jóvenes", ha manifestado.

En este sentido, ha reconocido la necesidad de que las mujeres que sufren violencia de género en la España rural no se sientan solas así como la importancia de que los jóvenes que vivan en los pueblos se dediquen a lo que quieran y no solo a la agricultura o la ganadería.

CAMPUS RURAL

La vicepresidenta ha explicado que el Campus Rural entre los estudiantes de último año para que puedan disfrutar de sus últimos meses realizando prácticas en la España interior es una idea que "ha cuajado".

"Es una experiencia enormemente enriquecedora, cada uno puede volcar en ese entorno más pequeño lo que está estudiando, que se lleve de vuelta una vivencia que le va a marcar de por vida quizá viviendo allí o respetando ese entorno", ha manifestado la responsable del Reto Demográfico.

TELETRABAJO

En relación al teletrabajo, ha señalado que es una oportunidad para las zonas rurales. "Una de las cosas en las que coincidían los ayuntamientos y asociaciones es en la importancia de la conectividad digital para asentar ese tipo de vida en la que uno no tiene por qué ir a una oficina y puede mejorar su calidad de vida en entornos más saludables", ha manifestado Ribera.

En este sentido, ha recalcado que en los meses de pandemia inicial se ha producido por primera vez un cambio de tendencia, ya que "más de 4.000 pequeños municipios han experimentado por primera vez en mucho tiempo un incremento vegetativo", por lo que "la tecnología puede jugar en favor de fijar población".

La ministra ha apuntado que es una de las explicaciones para el incremento para la digitalización en el Plan de Recuperación, ya que en Soria hay más de 90 municipios que han presentado proyectos de digitalización para 2021-2023.

VIVIENDA

La ministra ha reconocido que el acceso a la vivienda es otro de los problemas del medio rural más aún cuando se "tiende a pensar que el suelo no es un problema". En esta línea, ha mostrado el compromiso de facilitar el acceso a viviendas de alquiler social, así como a la rehabilitación de edificios a través de una bolsa de vivienda.

Teresa Ribera ha incidido en el uso sostenible de las zonas rurales con personas trabajando de y para el territorio.

"No podemos permitir que haya ciudadanos que se sientan de segunda, hay que hacer una gestión razonable del territorio, el cuidado de los beneficios del ecosistema requiere de personas viviendo en el territorio y de él como la gestión de los bosques ante los incendios", ha matizado.

Asimismo, ha subrayado que los alcaldes son los mejores embajadores del territorio "para trasladar dónde sienten que se necesita cubrir algo que no pueden hacer solos por lo que la interlocución con ellos es fundamental".