'The Brutalist', De Brady Corbet, Completa La Sección Oficial De La 69ª Edición De Seminci.

Su director fue reconocido en el Festival de Venecia

VALLADOLID, 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

La 69ª edición de la Semana Internacional de Cine de Valladolid proyectará dentro de la Sección Oficial a concurso The Brutalist, la película que puso a sus pies a la crítica en el reciente Festival de Cine de Venecia, y que se marchó con el León de Plata al mejor director para el estadounidense Brady Corbet.

Protagonizada por Adrien Brody (El pianista), Felicity Jones (La teoría del todo) y Guy Pearce (Memento, L.A. Confidential), cuenta la historia del exiliado judeohúngaro László Toth, que consigue llegar a Estados Unidos tras la Segunda Guerra Mundial y logra tener éxito como arquitecto gracias al apoyo económico de un empresario.

Inspirado libremente en las experiencias del arquitecto Marcel Breuer, diseñador del Museo Whitney de Nueva York, y de otros representantes del movimiento artístico brutalista, en The Brutalist confluyen la historia de la ascensión de un inmigrante en un nuevo país, la reconstrucción de un matrimonio tras diez años separados por la Guerra, y el dilema entre talento y éxito.

Si El manantial (1949), adaptación de King Vidor de la novela de Ayn Rand, sobre un arquitecto encarnado por Gary Cooper, se convirtió en una defensa del individualismo frente al comunismo, The Brutalist es la historia de cómo el sueño americano se vuelve tóxico.

El guion está escrito por el actor y director estadounidense Brady Corbet y la también realizadora Mona Fastvold (Dobles parejas, El mundo que viene). Corbet debutó como director en 2015 con La infancia de un líder, premio al mejor director de la sección Orizzonti y premio Luigi De Laurentiis a la mejor ópera prima en el Festival de Venecia.

Su siguiente película, Vox Lux: El precio de la fama, protagonizada por Natalie Portman y Jude Law, se estrenó también en el Festival de Venecia. Al igual que en las dos anteriores, en The Brutalist Corbet toma el pulso a momentos clave del siglo XX. En este caso, lo que le fascinó fue cómo la psicología de posguerra dejó huella en la arquitectura y las dos guerras mundiales obligaron a arquitectos tan destacados como Le Corbusier o Mies van der Rohe a comenzar de nuevo fuera de su país.

"The Brutalist examina el modo en que la experiencia inmigrante refleja la artística, en el sentido de que, cuando emprendes algo atrevido, audaz o nuevo sueles recibir críticas por ello. Y luego, cuando pasa el tiempo, te idolatran y te rinden homenaje por lo que has hecho", asegura Corbet, que ha invertido siete años en hacer realidad esta película. "Nos encantó la relación de camaradería, amistad y amor que se iba desarrollando entre László y Erzsébet [su esposa] a medida que escribíamos el guion. Esas fueron las primeras chispas e ideas que dieron origen a The Brutalist", añade Fasvold.

El reparto está encabezado por Adrien Brody en el papel del arquitecto. El actor estadounidense no solo se puso anteriormente en la piel de otro superviviente del Holocausto en El pianista; también comparte con el protagonista de The Brutalist el origen húngaro.

Su madre nació en Budapest y emigró de joven a Estados Unidos huyendo del régimen comunista tras la Revolución Húngara de 1956. "Vi en The Brutalist una historia de silenciosa perseverancia y de alguien con la necesidad de luchar por alcanzar la excelencia. Incluso cuando te arrebatan la propia tierra que pisas", asegura Brody.

A su compañera de reparto, Felicity Jones, le atrajo la combinación de violencia, humanidad y romance que subyace en la relación entre el arquitecto y su esposa tras tantos años separados por la guerra.

Rodada en Budapest, el diseño de producción corre a cargo de Judy Becker (Carol), quien se encargó de hacer realidad el desafío de construir un diseño brutalista que pudiera haber sido creado por un arquitecto formado en la Escuela de la Bauhaus.

Uno de los motivos por los que el realizador eligió también la capital húngara para el rodaje fue la decisión de utilizar celuloide, material cuyo uso pervive en la industria de ese país. Filmada en 70mm, en formato VistaVision (el utilizado por Hitchcock en Con la muerte en los talones, por ejemplo), el resultado es una obra de tres horas y media que apabulla visual y narrativamente.

Con la incorporación de The Brutalist, que Universal Pictures International Spain estrenará el 24 de enero de 2025 en cines en España, son ya 22 los largometrajes a competición en la Sección Oficial de la 69ª edición de la Semana Internacional de Cine de Valladolid, que dará comienzo el próximo 18 de octubre.