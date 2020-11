TLP ve unas cuentas "calcadas" a las de 2020 en Diputación de Valladolid y que "obvian las necesidades" por la pandemia

VALLADOLID, 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Provincial Toma la Palabra considera que el anteproyecto de Presupuestos de la Diputación de Valladolid para 2021 son "calcados" a los de 2020 y que "obvian las necesidades" que ha generado la pandemia de coronavirus.

En un comunicado remitido a Europa Press, la portavoz del Grupo, Virginia Hernández, ha reconocido su "decepción" por estas cuentas planteadas "como si no hubiera mediado una pandemia" que "no sólo ha generado nuevas necesidades, sino que ha obligado a hacer grandes modificaciones en el presupuesto de 2020" que "ya deberían preverse en los de 2021".

Una de las cuestiones que llama la atención para el Grupo es que no se haya ampliado la partida de libertad de gasto para los ayuntamientos "cuando es precisamente eso en lo que se ha fundamentado buena parte de las ayudas del Plan de Choque de la Diputación para hacer frente a la crisis derivada de la emergencia sanitaria".

Asimismo, ha censurado que se destinen tres millones de euros a una transferencia a Sodeva, "casi un millón más que en el presupuesto para 2020", a pesar de que este año "ha tenido que reducir su capital social a la mitad".

"En cambio, solo se destinan 150.000 euros a una partida para Internet en nuestros pueblos, que ya veremos en qué consistirá", ha lamentado Hernández, quien ha recordado que "no se ha ejecutado la de 2020".

PLAN IMPULSO

"Tampoco nos gusta que se hayan ampliado las cuantías para el Plan Impulso, puesto que es un dinero que no gestionarán ni la Diputación ni los ayuntamientos de la provincia, y para Alimentos de Valladolid, con la que no se han vinculado importantes productores de esta provincia por no considerarla útil, pero que aumenta en un 80 por ciento su presupuesto", ha subrayado la diputada.

En la reunión celebrada este martes martes en torno al Presupuesto del Área de Hacienda, Personal y Promoción, Toma la Palabra ha preguntado por el incremento en patrocinios de 39.000 a 170.000 euros, sobre lo que ha obtenido una respuesta, a su juicio, "vaga" y "sin concretar absolutamente nada".

Pese a esta primera valoración, Toma la Palabra ha apostado por una política "de colaboración" y ha mostrado su "disposición plena" para dialogar y llegar a acuerdos "sin líneas rojas" siempre y cuando "los pueblos y sus ayuntamientos sean el centro de la políticas de Diputación y su presupuesto así lo refleje".

En este sentido, ha aplaudido que se haya habilitado una partida presupuestaria de 86.000 euros para la celebración del V Centenario de la revolución comunera, en cuya conmemoración propuso Toma la Palabra en el pleno del mes de febrero que la Diputación se involucrase "de forma activa".

Lo mismo ocurre con otras propuestas, como el fomento del cooperativismo empresarial en la provincia, que Toma la Palabra propuso como enmienda en el presupuesto de 2020 y que el equipo de gobierno "rechazó pero que sí incluye este año".