Un total de 53 comercios del barrio busgalés de Gamonal busca dinamizar las venta con la V Campaña de Halloween

El concejal y los responsables de la Asociación Zona G. - EUROPA PRESS

BURGOS 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Comerciantes Zona G de Gamonal pondrá en marcha esta semana la quinta edición de su campaña de Halloween, una iniciativa orientada a dinamizar el comercio de proximidad en el barrio burgalés y atraer a los vecinos y que cuenta cona 53 establecimientos que decoararán sus escaparates y con diversas actividades que se han programado para público infantil y familiar.

Así lo ha explicado el concejal de Comercio del Ayuntamiento de Burgos, César Barriada, quien ha subrayado el compromiso del sector por "mantener la actividad económica en los barrios" en un contexto de "dificultades" para el pequeño comercio.

Se trata de "campañas que buscan sacar a la gente a la calle" para que se acerque al comercio de barrio que "ilumina y da vida" a sus entornos.

Por su parte, el presidente de Zona G, Miguel Ángel Iniesta, ha subrayado el constante "crecimiento" de una tradición importada que "atrae a niños y familias" y sirve como estímulo extra para los propios comerciantes a la hora de encarar las ventas de otoño.

Asimismo, el gerente de la asociación, Borja García, ha detallado los aspectos operativos de la campaña, que se desarrollará durante los próximos días y tendrá su punto álgido en la jornada de Halloween.

Todos los comercios adheridos estarán identificados con un cartel distintivo y engalanarán sus escaparates con motivos terroríficos como telarañas, calabazas y esqueletos, además, la campaña incluye recursos digitales donde los ciudadanos pueden consultar un mapa interactivo con la ubicación de las tiendas participantes y descargar cuadernos de pasatiempos infantiles.

García ha destacado que la celebración de Halloween repercute cada año de forma transversal en múltiples sectores del barrio, desde tiendas de disfraces, decoración y menaje, hasta librerías, pastelerías u hostelería.

La iniciativa cuenta con un presupuesto de 2.500 euros dentro del convenio del área de Comercio 2026. Según ha indicado los responsables de Zona G, las encuestas de valoración que se realizan entre los asociados al término de cada edición confirman el éxito del formato, registrando un agotamiento total de las existencias de golosinas año tras año.