"El trabajo del logopeda es tan amplio que es necesaria una especialización", según experta de la UVA

VALLADOLID, 8 Mar. (EUROPA PRESS) -

La coordinadora del Grado de Logopedia de la Universidad de Valladolid, Rosa Belén Santiago Pardo, explica este 6 de marzo, Día de Logopedia, subraya el trabajo "desconocido" de esta carrera que se imparte en la Facultad de Medicina de dicha institución académica.

Desde el curso 1992-1993, la Facultad de Medicina de la Universidad de Valladolid imparte el Grado en Logopedia, una titulación que cada año incorpora a cuarenta nuevos estudiantes en sus aulas y que como confiesa Rosa Belén Santiago Pardo, es "una gran desconocida", según informa la UVA.

"Cuando llegan por primera vez a las aulas, muchos no conocen realmente las salidas profesionales, y son muchas", apunta. De hecho, el campo de trabajo es tan amplio que se está demandando especializaciones, como el título propio que el próximo año se iniciará en la UVA denominado 'Experto en Neurorrehabilitación logopédica avanzada del adulto', y que se reconvertirá en Máster el curso 2025-2026.

Con motivo del Día de la Logopedia, que se celebró el pasado 6 de marzo, este centro ha querido dar a conocer el trabajo de estos profesionales con una serie de actividades, que se enmarcan en la XI Semana de la Salud, organizada por la Delegación de Estudiantes de Medicina.

Los logopedas trabajan sobre todo en temas de voz, audición, habla, lenguaje (trastornos expresivos y comprensivos, de lectura y escritura), comunicación (falta de lenguaje) y deglución.

Aunque, como explica Rosa Belén Santiago Pardo, la comunicación engloba todo "porque hay pacientes que no tienen ni voz, ni habla ni lenguaje, y tenemos que trabajar con la mirada o el lenguaje de signos, por eso somos "facilitadores de la comunicación". Y éste es uno de los trabajos más nuevos en el que puede trabajar un logopeda.

FACILITADOR DE COMUNICACIÓN

La coordinadora explica qué funciones tiene un "facilitador de la comunicación". Un ejemplo que ilustra es un caso de una mujer maltratada que pueda padecer un ELA o una parálisis cerebral y tiene que enfrentarse a una declaración.

"Ellas se tienen que comunicar por pictogramas porque no pueden expresarse, y esto lo desconocen los abogados y los jueces, por lo que cuando llega al juicio uno de los problemas es que no puede comunicarse ni defenderse, y en estas situaciones es cuando intervienen los logopedas, ya que cuando le dejas tiempo y utilizan su sistema de comunicación (pictogramas) pueden explicar lo que les ha sucedido", incide Santiago.

Otras de las salidas más actuales de un logopeda es el trabajo como perito judicial. "Vamos a juicios y elaboramos informes periciales en los que determinamos hasta qué punto ese accidente o lo que le ha ocurrido a esa persona le ha perjudicado en su habla, comunicación o voz", explica la coordinadora del Grado de Logopedia en la UVA.

"Te explico un caso que ha llevado una compañera, logopeda y abogada, sobre una trabajadora de la limpieza que tuvo un juicio porque cuando trabajaba se quedaba sin voz. Se vio que le perjudicaban los productos de limpieza, y aquí intervino el logopeda quien elaboró un informe en donde se podía corroborar que estos productos le habían provocado una afonía", recuerda.

También intervienen en problemas de disfagia (no pueden tragar), porque tienen cualquier parálisis o un cáncer de laringe o garganta.

"Tienes que enseñarles a tragar, a reforzar esa musculatura, y ese trabajo del logopeda es muy interesante", indica Santiago, quien añade que además se trabaja con pacientes con enfermedades neurodegenerativas, aunque no es posible recuperar "se puede conseguir que esa atrofia no vaya a más".

INCORPORACIÓN AL ÁMBITO SOCIOASISTENCIAL

Este colectivo lleva muchos años luchando por que el logopeda se incorpore al ámbito socioasistencial (educación, hospitales, centros de atención primaria, asociaciones).

Para Rosa Belén se han dado pasos importantes en estos últimos años. "Antes no teníamos logopedas en hospitales, ahora sí, aunque es verdad que necesitamos más. Son los grandes desconocidos en los hospitales, pero están, es lo importante", lamenta.

Ahora mismo los logopedas se encuentran en unidades de ictus, por ejemplo, pero señala que se deberían incorporar a otras áreas como las unidades neonatales, donde el trabajo del logopeda "ayuda al niño, le enseña a coger fuerza para que aprenda a succionar y pueda amamantar".

En Castilla y León no hay especialización- explica-, pero en muchas otras comunidades autónomas ya existen logopedas especializados en neonatales.

También reclama este especialista en centros de salud y en centros escolares, porque actualmente en estos últimos están los educadores de audición y lenguaje "pero no hacen el mismo trabajo, no abarcan aspectos como la voz u otros problemas".

DIFERENCIAS ENTRE CCAA

"Antes en los equipos multidisciplinares había logopedas, pero los quitaron y ahora se está luchando en el ámbito nacional para volver a incorporarlos. En esto también hay diferencias entre comunidades autónomas, ya que por ejemplo en Cataluña sí están".

Otro de los ámbitos profesionales de este graduado son las residencias de ancianos y atención temprana, e incluso ya se están incorporando a los servicios odontológicos. "En muchos centros cuando te hacen ortodoncia, te envían al logopeda para trabajar los órganos de la boca", indica.

Considera fundamental la labor de estos especialistas en asociaciones de párkinson, de esclerosis múltiple, ELA o autismo, entre otras. "Me acabo de encontrar a un niño al que yo le enseñé a hablar hace ahora más de 30 años. Con seis tenía un trastorno del desarrollo lenguaje y no hablaba nada ni fijaba la mirada, no comprendía el lenguaje. Empecé de cero con él y me alegré porque le ví de mayor que ya se comunicaba".

Explica que es un trabajo muy bonito, aunque también admite que hay casos difíciles, e incluso con pacientes que están muy graves, y aunque intenten ayudarlos, al final fallecen.

La labor de este profesional es muy gratificante "yo incluso lo hecho de menos ahora", aclara, quien confiesa que cuando los estudiantes se incorporan al grado, es lo primero que les pregunta, si vienen con vocación.

"Me he dado cuenta de que muchos no saben lo qué es la logopedia. Vienen con ideas confundidas, y les voy contando todo lo que acabo de decirte, y se sorprenden. El grado de abandono es bajo, porque aunque muchos vienen de rebote porque no han sido admitidos en otras carreras, incluso si luego pueden hacerlo, se quedan porque les gusta", concluye.