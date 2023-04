Trasladan inconsciente al Hospital de Salamanca a un varón de 32 años tras una pelea esta madrugada

VALLADOLID, 2 Abr. (EUROPA PRESS) -

Un joven de 32 años ha sido trasladado inconsciente al Complejo Hospitalario de Salamanca tras una pelea ocurrida durante la madrugada de este domingo en Salamanca, según ha informado una portavoz del Servicio de Emergencias del 1-1-2 a Europa Press.

A las 5.26 horas, el centro coordinador de emergencias recibió un aviso de la Policía Local de la ciudad en el que solicitaban asistencia médica para una persona que se encontraba inconsciente en la esquina entre la calle Prior y la calle Prado.

Hast el lugar se desplazó una UVI móvil para atender al joven y trasladarle al centro hospitalario.

Además, desde Emergencias han apuntado que a las 4.30 horas, recibieron un aviso de que estaba teniendo lugar una pelea en la que estaban participando alrededor de una treintena de personas. No obstante, han precisado que no tienen constancia de que tenga o no relación con el herido.