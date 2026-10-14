Tres heridos tras chocar un turismo con una vivienda en la entrada de Cogollos

COGOLLOS (BURGOS), 14 (EUROPA PRESS)

Tres personas han resultado heridas como consecuencia de un accidente de circulación registrado esta tarde en la entrada de la localidad burgalesa de Cogollos donde un turismo ha impactado contra una vivienda.

Según los primeros datos que aporta el Servicio de Emergencias de Castilla y León 112, los hechos han ocurrido alrededor de las 16.07 horas de este miércoles, 14 de octubre, cuando el Cuerpo Nacional de Policía informó de este accidente en la entrada de Cogollos.

El 112 ha dado aviso a la Policía Local de Burgos y a Sacyl.