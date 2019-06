El TSJCyL rechaza el recurso del PP sobre el acta de la mesa de las Pastorinas

Publicado 26/06/2019 14:01:06 CET

VALLADOLID, 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha desestimado el recurso del Partido Popular que pretendía que se mantuviera el resultado recogido en el acta de escrutinio de la mesa 7-5B del colegio Las Pastorinas que otorgaba 130 votos a VOX y 28 al PSOE, resultados que, como así reconoció a posteriori la Junta Electoral de Zona y la Junta Electoral Central, fueron fruto de un error de transcripción cometido por la presidenta de dicha mesa, según informaron a Europa Press fuentes de dicho órgano judicial.

La desestimación de la pretensión del PP leonés, de conformidad con la postura del PSOE y del fiscal del caso, aleja la posibilidad de que el todavía alcalde en funciones, Antonio Silván, revalide cargo al no contar con el voto del edil de VOX que sí habría obtenido de haberse dado por válida el acta de escrutinio de la polémica mesa electoral.

La sentencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJCyL, con sede en Valladolid y presidida por Javier Pardo, se produce como consecuencia de la vista celebrada este pasado lunes en la que tanto la presidenta de la mesa como sus dos vocales ratificaron que el PSOE fue el claro vencedor al contabilizar un total de 130 sufragios, frente a 28 de VOX.

Fue a posteriori, al pasar las anotaciones del borrador al acta de escrutinio por parte de la presidenta de la mesa cuando, por error, se hizo constar que los 130 votos correspondían a la formación de extrema derecha, cuestión que pasó inadvertida para la vocales e incluso para los distintos apoderados de las formaciones políticas encargados de controlar el proceso electoral.

La "presión" ejercida por la "sociedad, los partidos políticos y los medios de comunicación por conocer cuanto antes los resultados", como así denunció buena parte de los testigos, sumado al hecho de que la mayoría de los miembros de la mesa, tal y como reconoció una de las vocales, no veía el momento de llegar a casa dadas las horas a las que concluyó el recuento, jugaron a favor de que nadie se percatara del error esa noche.

Durante la vista, la apoderada del PP alegó que aquella noche no sabe cuál fue la votación en aquella mesa ni mandó dato alguno al coordinador de colegios electorales del PP porque estaba más preocupada por la enfermedad de su hijo.

"Me llamó mi esposo y me dijo que mi hijo de 16 meses tenía fiebre muy alta, con lo que me limité a recoger las actas para llevarlas a la sede del partido, nada más", aseguró la representante del PP ante la incredulidad del letrado del PSOE y del fiscal.