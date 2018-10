Tudanca acusa a Cs de "tener la piel fina" por "callar" ante los "insultos de Herrera" y no aceptar la crítica de Puente

Publicado 20/06/2018 14:52:34 CET

VALLADOLID, 20 Jun. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE de Castilla y León, Luis Tudanca, ha acusado hoy a Ciudadanos de "tener la piel fina" por "callar" ante los "constantes insultos, humillaciones y desprecios" que reciben por parte del presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, y "no aceptar las críticas de Óscar Puente".

Así lo ha señalado, en declaraciones recogidas por Europa Press, en relación a la polémica suscitada entre el regidor vallisoletano y la concejal de la formación naranja en el Consistorio, Pilar Vicente, en el pleno extraordinario sobre el Debate de la Ciudad.

Para Tudanca, la reacción de Cs obedece a una "pataleta" para "llamar la atención" después de haber "desaparecido" del mapa político y de las encuestas por haber sido "cómplice" en el "mantenimiento" de un Gobierno "corrupto".

No obstante, y aunque ha asegurado que estas polémicas "no aportan mucho a instituciones y política", ha acusado a la formación de tener la "piel final" por no aceptar las críticas de Puente y "callar" ante los continuos desprecios, insulsto y humillaciones" a las que somete Herrera a su portavoz en las Cortes Luis Fuentes, al que nunca ha visto "molesto". "Al contrario, le ha aprobado los presupuestos, las leyes y los recortes", ha insistido.

Tudanca, además, ha querido matizar que las críticas de Puente a Vicente versaban sobre la "veracidad" del currículum y la formación y experiencia laboral que la concejal había puesto en la web del Ayuntamiento. "Que no os vendan otra cosa", ha espetado.

Por último, se ha mostrado irónico al conocer que Raúl de la Hoz, portavoz del PP en las Cortes, en las que había pedido "disculpas" a España porque Valladolid tenía un alcalde como Puente. "¿Raúl de la Hoz?, ¿el del PP?, ¿el de León de la Riva?, ¿el de los morritos de Leire Pajín?, ¿el machista? , ¿el corrupto?", se ha preguntado para asegurar que los 'populares' están "desconcertados e intranquilos" porque la semana pasada Mañueco, presidente del PP, aseguraba a sus afiliados que estuvieran "tranquilos" y que iban a ir "todos a una" y "hoy tienes tres candidatos de Castilla y León a las primarias".