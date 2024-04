Tudanca acusa a Mañueco de convertir los Premios CyL "en un mitin"

VALLADOLID, 18 Abr. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE de Castilla y León, Luis Tudanca, ha acusado al presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, de convertir los Premios Castilla y León 2023 "en un mitin" y le ha advertido de que "no puede presumir de igualdad" porque en esta ocasión se haya reconocido a más mujeres que hombres.

"Me sorprende que incluso un día tan amable de reconocimiento, de celebración, vuelva a ser convertido por parte del señor Mañueco en un mitin, en un acto partidista", ha lamentado Tudanca en declaraciones recogidas por Europa Press tras el acto de entrega de los 40 Premios Castilla y León.

En este sentido, ha criticado que en el discurso que ha pronunciado el presidente de la Junta durante la ceremonia no se ha "distinguido absolutamente nada" a lo que dijo en el último encuentro del Partido Popular de Castilla y León.

"Es que es indistinguible. Es preocupante esa utilización de las instituciones", ha advertido el líder socialista, quien considera, además, que Mañueco "no puede presumir de igualdad" pese a que en esta ocasión la mayoría de personas reconocidas con los Premios hayan sido mujeres.

Para Tudanca, que el presidente del Ejecutivo autonómico haya ensalzado eso en su discurso es de una "tremenda hipocresía" porque rechazó en las Cortes que este reconocimiento fuese paritario.

En este sentido, se ha mostrado "orgulloso" de que "después de años de batalla" haya más mujeres que hombres premiadas, lo que ve como un "avance", pero ha insistido en que debería ser así "siempre".

"Hoy los socialistas venimos entre otras cosas porque sí hay ese reconocimiento paritario que en otros años no ha existido y nos ha hecho no venir. Nos parecía que se estaba excluyendo a la mitad de la sociedad", ha añadido Tudanca, quien ha recordado que el año pasado no asistieron, además, porque se premiaba "al promotor de la moción de censura de Vox en el Congreso", Fernando Sánchez Dragó, Premio Castilla y León de las Letras 2022.

Por otro lado, Tudanca, quien ha pedido estar "profundamente orgullosos" de la Comunidad y del "gran talento" de todos los premiados, ha calificado de "incomprensible" que los Premios CyL no reconozcan la Protección Medioambiental, una categoría que sí existió hasta 2014.

"Lo eliminaron y han creado el Premio a la Tauromaquia. ¿Esos son los valores que queremos transmitir a nuestro hijos y nietos", ha cuestionado al respecto.