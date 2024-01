Tudanca acusa al PP de "mentir" sobre bloqueo en negociación de convenio sanitario con País Vasco

TRESPADERNE (BURGOS) 11 (EUROPA PRESS)

El secretario general del PSOE de Castilla y León, Luis Tudanca, ha acusado al PP de "mentir" sobre la negociación del convenio con el País Vasco para la prestación sanitaria en el norte de Burgos, al asegurar que está bloqueado.

En este sentido ha asegurado que su renovación se ha retrasado por la "incapacidad" de la Junta para prestar el servicio de forma adecuada.

Tudanca, que ha visitado este jueves la localidad burgalesa de Trespaderne, se ha mostrado tajante en este sentido, asegurando que no se ha producido ningún bloqueo y tienen la certeza de que "se sigue negociando".

"No hay ningún bloqueo, no hay ningún veto, ni siquiera porque esté la extrema derecha haciendo tanto daño a esta Comunidad y a su gente desde el gobierno de la Junta, con la complicidad del señor Mañueco y del PP. Quizá dicen esto porque piensa el ladrón que todos son de su condición", ha remarcado Tudanca.

En este sentido ha recordado que en el norte de la provincia de Burgos, como en otras muchas zonas de la Comunidad, hay "déficit de profesionales" y consultorios sin atención presencial, lo que hace "imposible" que la gente pueda afincarse en el medio rural.

"Es imposible y por eso se necesitan convenios, la ayuda de otros, para hacer lo que el PP es incapaz de hacer", ha destacado el socialista.

Al mismo tiempo ha señalado que su formación hará "todo lo posible" para que este convenio se firme. "Nosotros no votaríamos nunca en contra de normas que suben las pensiones para hacer daño a un Gobierno, nosotros no votaríamos en contra de una norma que garantiza un IVA reducido a los alimentos o que reduce la factura de la luz, como hizo ayer el PP y Vox, como hicieron ayer la derecha y la extrema derecha, no lo haríamos nunca", ha afirmado.

De esta forma, ha insistido en que el PSOE "no va a poner en riesgo la atención sanitaria a los vecinos de Las Merindades por mucho que parezca indecente que el señor Mañueco y el PP hayan puesto a los castellanos y leoneses como rehenes de Vox y de la extrema derecha para mantenerse en el poder".

En este sentido ha recordado que es la Junta la que tiene las competencias en esta materia y la que tiene que negociar. "En todo caso tiene que cumplir sus competencias. Tiene que haber más profesionales médicos, tienen que cubrirse las especialidades de los centros de salud, tiene que reabrirse presencialmente los consultorios rurales y tienen que mejorarse las condiciones de los profesionales sanitarios", ha sentenciado.

CENTROS DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS DE VIOLENCIA SEXUAL

El líder socialista ha calificado de "buena noticia" la aprobación de las bases reguladoras para poner en marcha en todas las provincias de Castilla y León centros de atención a las víctimas de violencia sexual. Sin embargo, ha lamentado que "estan en manos de la extrema derecha" también en esta cuestión.

En este sentido, Tudanca ha recordado que en 2021 Castilla y León recibió más de tres millones de euros para su puesta en marcha, a los que se sumaron otros siete millones en 2022. "Han tardado más de un año y medio en sacar las bases reguladoras, y no sabemos cuánto tardarán en ponerlos en marcha", ha lamentado, por lo que insiste en que deben ser una realidad "cuanto antes".