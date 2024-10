Tudanca anima a Cendón a llevar la autonomía leonesa al Congreso Federal del PSOE

LEÓN, 17, (EUROPA PRESS)

El secretario general del PSOE de Castilla y León, Luis Tudanca, ha animado este jueves al secretario provincial del partido en León y número uno de la lista de delegados por la provincia al Congreso Federal de Sevilla, Javier Alfonso Cendón, a que lleve la autonomía leonesa a dicho órgano.

Tudanca ha recordado sus palabras tras la aprobación de la moción leonesista en la Diputación, en las que advirtió que se había abierto una puerta que no podía quedarse ahí y que esto no podía ser "un mero maquillaje" o "una salida para ganar tiempo". "Si se abre una puerta se debe saber hacia dónde conduce esa puerta", ha insistido el dirigente socialista.

En el marco de un encuentro con la militancia convocado por la Agrupación Local de León, el líder regional del PSOE, junto al alcalde de León, José Antonio Diez, ha invitado también a los representantes de la provincia de León en el Congreso de los Diputados a que defiendan esa posición, ya que, según sus propias palabras "es el siguiente paso que habría que dar y me parece que sería lo honesto".

Sobre los postulados leonesistas que defiende el alcalde de León ha asegurado comprenderlo porque los conoce y porque lleva "mucho tiempo" viviendo y sintiendo lo que sucede en León, un lugar al que se ha referido como su "casa".

"Lo que no puedo entender", ha proseguido Tudanca, "es que cuando José Antonio Diez impulsó esto --en referencia a la primera moción leonesista aprobada en el año 2019 en el Ayuntamiento de León-- hubo quienes le quisieron echar del partido". En esta línea, ha considerado "terrible" que "ahora otros quieran echarle, por lo que piensa en un proceso orgánico". Sobre la cuestión autonomista de León ha indicado en que, primero debería hablarse en el Congreso Federal y que después "la posición definitiva se tiene que adoptar por los militantes en una consulta".

Además, ha ironizado sobre los posicionamientos del PSOE de León en relación a este asunto y ha pedido que aclaren si la consulta debería preguntar "sobre una comunidad autónoma, dos, una comunidad autónoma con dos fiestas, una con tres provincias, con León solo o conjunta con Asturias". Por ello ha insistido en la importancia de que lo que haga la formación política en la provincia "sea por convicción y porque es lo mejor para León, no porque nos convenga mediática, política u orgánicamente en un momento puntual".

UNA SITUACIÓN QUE "NO ES GRATA"

Acerca del encuentro organizado este jueves en León, el secretario general de los socialistas castellanoleoneses ha defendido que "en este momento de cierta convulsión" los militantes del partido "tienen derecho a preguntar sobre una situación que no es grata" tras la anulación por parte del secretario de Organización Federal, Santos Cerdán, de las primarias convocadas por el propio Tudanca.

El socialista burgalés ha exigido "que se les devuelva la voz a los militantes del PSOE de Castilla y León" y que estas primarias "se celebren cuanto antes", ya que, a su juicio, la formación "debe ser un sitio donde los militantes decidan el rumbo, los liderazgos, los proyectos y las ideas".

El dirigente ha presumido de un PSOE en la Comunidad, que bajo su dirección "le ha dado grandes alegrías a la gente en una tierra que necesita como el comer un Gobierno progresista". Un partido "unido, fuerte y que ganaba las elecciones después de más de 30 años". "Han sido años en los que hemos hecho todo lo posible para hacer frente al primer gobierno de derecha y de extrema derecha en nuestro país. que lo ha atacado todo, y ese es nuestro único adversario, es mi único adversario y mi único afán", ha subrayado.

Al ser preguntado sobre las declaraciones de Cendón en las que invitaba a Tudanca y Diez a abandonar el partido y les acusaba de "no tener un lugar al que volver" tras la política, el responsable burgalés ha garantizado que "en los 24 años" que lleva militando en el PSOE, "nadie" le ha oído faltar al respeto a un compañero, "ni en privado, ni en público". "Quienes pretendan buscarme en las descalificaciones, en los insultos, o en los ataques personales e incluso en la utilización de nuestras familias para hacer política no me van a encontrar", ha apostillado.

El dirigente del PSOE ha insistido en que "el Partido Socialista es de sus militantes y son sus militantes los que deciden". En esta línea ha pedido que nadie se arrogue la propiedad de la formación y que tampoco le digan "si puede o no puede militar en él". Ha manifestado que ostenta su cargo orgánico "porque así lo decidieron los militantes, al igual que José Antonio Diez".

Luis Tudanca no ha querido confirmar si se presentará a la reelección como secretario general de los socialistas en la Comunidad porque "no es el momento", aunque ha expresado tener "todas las ganas del mundo" de "pelear por esa idea de partido defendida en los últimos diez años".