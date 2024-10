Tudanca avisa de que la "única garantía" de que Burgos y León tengan Medicina en 2026 es "que gobierne el PSCyL"

VALLADOLID 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSCyL, Luis Tudanca, ha advertido hoy de que la "única garantía" de que las universidades de Burgos y León implementen el Grado de Medicina en el curso 2026-27 es que para entonces "haya un Gobierno socialista".

"Ya sabemos lo que suele hacer el Partido Popular con estas promesas que se hacen para la siguiente legislatura, ¿verdad? Suelen ser promesas electorales que luego no cumplen, que luego no llegan. Nosotros, con Mañueco y con el PP, como Santo Tomás, hay que verlo para creerlo", ha aseverado durante su intervención en el Comité Autonómico que el partido celebra en Valladolid.

Tudanca, que ha reconocido su "enorme alegría" por el acuerdo alcanzado ayer entre Junta y universidades, ha atribuido este "éxito" al "enorme y magnífico" trabajo de las universidades, al "compromiso y la lucha" de sus ayuntamientos en esta "batalla" --momento en el que ha agradecido el empeño del regidor de León, José Antonio Diez, y el exalcalde burgalés, Daniel de la Rosa-- y a la "reivindicación de la sociedad civil".

Atribuciones que también ha extendido a su partido al recordar que habían llevado "en los últimos años una y otra vez a las Cortes" esta propuesta. "Sin todo esto, sin todo ese esfuerzo, sin todo ese trabajo, las facultades de Medicina no se habrían hecho realidad, no hubiéramos podido cumplir este sueño. Por el camino, esta misma semana hemos visto como Mañueco y el PP se han rendido, se han rendido ante esta batalla. Han sido casi 20 años de silencio, de desprecios y de excusas. Pero no han podido parar lo inevitable. En dos años, al menos en dos años, las facultades de Medicina de Burgos y de León serán una realidad", ha añadido.

Al hilo de estas palabras ha aprovechado para recordar lo que, a su juicio, hace el PP con las "promesas". "No cumplen, no llegan", ha incidido para insistir en que "la única garantía para que las facultades de Medicina de Burgos y de León se hagan realidad es que para entonces, haya un gobierno socialista en Castilla y León".

"Esa es la única manera de garantizar que esas facultades tan necesarias lleguen. Esto es la buena política. No rendirse jamás y conseguir logros colectivos", ha concluido.