Tudanca llama a afrontar como sociedad los momentos "duros" en una carta abierta dirigida a los ciudadanos de CyL

VALLADOLID, 28 Mar. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOECyL, Luis Tudanca, ha hecho un llamamiento a elegir el camino de la valentía, de lo público, de la empatía, de la humildad y de la prudencia" para "afrontar como sociedad" los "momentos duros" que ha traído consigo la pandemia del coronavirus.

Así lo ha indicado el líder autonómico en una carta abierta dirigida a los castellanos y leoneses en la que recuerda: "Hemos pasado por otros momentos difíciles y hemos logrado superarlos. Y esta pandemia vamos a vencerla también. No tengo ninguna duda. Jamás imaginamos que pasaríamos por algo así. Y está siendo duro".

No obstante, ha recordado que aunque "confinados" todos los ciudadanos de la Comunidad vean las noticias de la pandemia y su evolución con la "inquietud" de no saber cuándo terminará y la "frustración" de no conseguir pararla todavía, ante las dificultades, siempre se puede elegir. Por ello, ha pedido que todos hagan lo que esté en su mano para no rendirse, "para elegir bien".

De este modo, ha invitado a tomar "el camino de la valentía", la de tantos profesionales de la sanidad, de la seguridad, de las Fuerzas Armadas, de nuestro campo, de las tiendas de alimentación, de los servicios de limpieza, que "se juegan la vida" para acabar cuanto antes con la pandemia y que, "por supuesto, deben tener medios de protección adecuados".

En la misma línea ha llamado a seguir "el camino de lo público, de lo que es de todos", para proteger y defender los hospitales y colegios públicos, los servicios sociales o las residencias de mayores.

Un camino, también, de "la empatía y el reconocimiento, de los aplausos en los balcones, de reconocernos en el otro y mirarnos con complicidad desde la distancia, de sentirnos más cerca que nunca a pesar de no poder tocarnos".

"Elijamos el camino de la humildad, de reconocer que no lo sabemos todo pero que estamos dispuestos aprender rápido y a responder desde cada una de nuestras responsabilidades lo mejor posible para contribuir a resolverlo. Elijamos el camino de la prudencia, de la confianza en las instituciones y en nuestro país, de ser leales y aportar propuestas que alivien el dolor de tantos y tantas", ha agregado.

Por otro lado, ha aseverado que quienes, como él, ostentan responsabilidades públicas "porque la gente así lo ha querido" deben ser "más conscientes que nunca" de su "enorme" responsabilidad, por lo que ha llamado a hacer "todo lo posible" para que los recursos lleguen de forma urgente para que esta crisis sanitaria haga "el menor daño posible y la crisis social y económica, esta vez, no deje a nadie en el camino".

Asimismo, Tudanca ha reconocido que "se habrán cometido errores, y se cometerán otros nuevos" ya que nunca antes se había enfrentado "nada parecido" y se niega a aceptar que haya alguien con cualquier responsabilidad, de cualquier partido, de cualquier ideología, "que no esté dando lo mejor de sí mismo para resolver esta crisis cuanto antes".

"Desde luego, nosotros seguiremos haciendo propuestas y colaborando, sin ninguna otra pretensión que ayudar a la gente de esta tierra que, hoy, nos duele más que nunca. Y sí, hay quienes también ahora, en el momento más inoportuno, elijen otros caminos", ha lamentado.

Sin embargo, ha abogado por dejar "el odio y el miedo para más tarde, ojalá para nunca, porque hoy y mañana, hasta que ganemos esta batalla, es el momento de la esperanza".