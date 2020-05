Tudanca: "No gasto ni un minuto en pensar que el apoyo de Arrimadas al PSOE pueda alentar un cambio aquí"

VALLADOLID, 7 May. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOECyL, Luis Tudanca, ha asegurado que no ha gastado "ni un minuto" en pesar que el apoyo de Ciudadanos al Gobierno de Pedro Sánchez para que saliera adelante la prórroga del estado de alarma pueda alentar un cambio en el Gobierno de la Junta, conformado por una coalición entre el PP y la formación naranja.

"No estoy en eso, no he gastado ni un minuto de mi tiempo en pensar ni cómo afectaba esta pandemia y su gestión al Gobierno de CyL ni como pueda afectarle en el futuro y tampoco utilizaré esto para tratar de desestabilizarle", ha señalado en rueda de prensa telemática después de reunirse con sindicatos sanitarios de la Comunidad.

El líder socialista considera que la situación sigue siendo "tan grave" como para dedicar "todos los esfuerzos" a tratar de combatir la pandemia y "echar una mano" con propuestas e iniciativas que mejoren la vida de la gente para que salir de esta crisis cuanto antes. "No tengo ningún otro afán", ha añadido.

Eso sí, Tudanca ha reconocido la actitud "responsable" de Arrimadas al apoyar la prórroga del Estado de alarma "únicamente" como herramienta para garantizar que la salida de la pandemia pueda ser "homogénea y segura". "Han dado una lección de responsabilidad y sentido de Estado y que Cs ha vuelto donde mucho lo echábamos de menos desde hacía tiempo", ha concluido.