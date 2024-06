Tudanca: "No me estorba en absoluto que se tengan en cuenta las singularidades, pero las de todos"

VALLADOLID, 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Parlamentario Socialista y secretario del PSOE de Castilla y León, Luis Tudanca, se ha reafirmado este miércoles en que está a favor de que haya "singularidades" en la financiación autonómica pero ha insistido en que deben ser para todos los territorios y ha pedido que haya "igualdad, consenso y pluralidad".

"No me estorba en absoluto que se tengan en cuenta las singularidades, pero las de todos", ha reiterado Tudanca que ha asegurado que no se va a mover "ni un ápice" del acuerdo sobre financiación autonómica que firmó en su día con el anterior presidente de la Junta de Castilla y León, el 'popular' Juan Vicente Herrera, emn pro de un modelo que tenga en cuenta la despoblación, el envejecimiento y la dispersión.

En este sentido, el dirigente del PSOE en Castilla y León ha reclamado un nuevo modelo de financiación autonómica "pactado por todos" en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) que tenga en cuenta la "solidaridad" y que "atienda a las singularidades de todos" pero que luche también contra fórmulas como el 'dumping fiscal' "que tanto nos perjudica --a Castilla y León--", ha apostillado.

Luis Tudanca ha aprovechado este debate para rechazar también "los regalitos fiscales" que hacen algunos gobiernos a los que más tienen y ha recomendado que esos regalos sean pagados por quienes los otorgan. El socialista ha rechazado en concreto que se hagan "regalitos a los ricos" para pedir luego dinero "a papá Estado".

En este punto, ha recordado también que la Castilla y León ha recibido con Pedro Sánchez 16.000 millones de euros más de financiación que con Mariano Rajoy y ha explicado que este dinero ha servido "para pagarlo todo", con el ejemplo de la extensión de la banda ancha o de la la radioterapia en Ávila.

"Todo, todo incluidas casi todas las competencias de la Junta", ha añadido el dirigente socialista que ha aclarado también que el Gobierno de Pedro Sánchez no ha condonado "ni un euro" de deuda a Cataluña. "Podemos seguir debatiendo sobre cosas inexistentes pero la realidad es esta", ha sentenciado Tudanca que ha ironizado sobre la actual conexión entre Junts, el PP y Alfonso Fernández Mañueco con el "España nos roba" para apuntar en el mismo sentido sarcástico a que deben estar negociando ya la moción de censura.

Finalmente, Luis Tudanca ha puesto sobre la mesa casos judiciales como el de la Perla Negra o la trama eólica para apuntar a "los que nos han robado en Castilla y León".