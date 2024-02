Tudanca ofrece "proyecto y talento" para una CyL "decente"

VALLADOLID, 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSCyL, Luis Tudanca, se ha ofrecido como "única alternativa" con "proyecto, equipo y talento" para una Castilla y León "decente" frente a un PP dispuesto "a vender cualquier derecho, cualquier libertad, cualquier avance para mantenerse en el poder".

"Esto es lo que nos llevará, sin ninguna duda, a gobernar", ha asegurado el líder de los socialistas de la Comunidad durante su intervención en el Comité Autonómico del partido que se está celebrando en estos momentos en Valladolid.

Tudanca, en su alocución, ha hecho un repaso de los casi dos años que van de legislatura, un periodo durante en el que, ha asegurado, el partido ha tenido que demostrar "más que nunca" su fortaleza ante la "traición" que "consumó el PP y Mañueco a esta tierra".

"Desde el primer momento antepusimos los intereses generales a los nuestros y ofrecimos alternativas al PP, pero ellos eligieron a la extrema derecha. Ahora se han contagiado y ya no se les distingue. Han emprendido un camino de odio y deshumanización del adversario que nos recuerda tiempos que queríamos ya superados y han provocado un enorme desgobierno y una inestabilidad sin precedentes en una tierra que si presumía de algo era de paz social y de estabilidad política", ha lamentado.

Desgobierno e inestabilidad que, en sus palabras, se reflejan en protocolos antiaborto, negación de la violencia de género y del cambio climático o "insultos" a partidos políticos o prensa, ha citado.

"El señor Mañueco y el señor García Gallardo han atacado cada derecho, han destruido cada consenso, han roto la convivencia en Castilla y León. No hay nadie en Castilla y León que no se ha visto afectado por su deriva absolutamente radical y por eso mañana en las calles de Valladolid toda Castilla y León pedirá respeto", ha enfatizado.

En este punto, el dirigente socialista ha mostrado "orgullo" por su partido que, en una situaicón "muy difícil" se han mantenido "firme". "Nuestro deber en Castilla y León es estar unidos, fuertes, seguir resistiendo, porque resistir es vencer, y debemos hacerlo siguiendo el único camino en el que me he empleado a fondo durante estos últimos ocho años, el que nos ha hecho ser por fin alternativa, el que nos hizo ganar las elecciones después de más de 30 años", ha argumentado.

De ahí que Tudanca haya abrazado el proyecto "propio, pensando en Castilla y León, para Castilla y León y por Castilla y León". "Un partido socialista de Castilla y León, de sus militantes, que se fortalece en su pluralidad. Un PSOE independiente, que no se deje influir por ningún poder y que no seguía más que por los intereses de la gente.

Esto es lo que nos ha traído hasta aquí, lo que nos llevará sin ninguna duda a gobernar más pronto que tarde, porque somos la única opción, el único proyecto para una Castilla y León decente, ambiciosa e ilusionante", ha continuado.

El PSCyL es el "único", en sus palabras, que tiene "proyecto" para Castilla y León frente a un PP al que le "vale todo, a cualquier coste, a cualquier precio". "Están dispuestos a vender cualquier derecho, cualquier libertad, cualquier avance para mantenerse en el poder. Nosotros, no solo tenemos proyecto, sino que tenemos también equipo y talento", reflexión que le ha servido para recordar que su formación aporta 12 diputados, tres ministros o a la "jefa de los socialistas" en Europa, entre otros "destacados" dirigentes que han salido del partido.

"Por eso vamos a reforzar nuestros equipos y nuestro proyecto, por eso vamos a poner en marcha un grupo de expertos en el ámbito sanitario para seguir avanzando en propuestas que mejoren nuestra sanidad pública. Por eso vamos a celebrar una escuela de Gobierno en Salamanca en los próximos meses para dar un impulso a las propuestas y al proyecto del Partido Socialista en Castilla y León. Y debemos hacerlo por muchas cosas, pero también porque Mañueco y el Partido Popular han renunciado a gobernar Castilla y León", ha continuado.

Una renuncia a gobernar, ha advertido el socialista, cuando Castilla y León tiene "más fondos que nunca" y que le ha llevado a preguntarse "¿qué hace Mañueco con nuestro dinero?", lema de la campaña que el partido presentó esta semana. "Como ya les conocemos, uno se pregunta si dentro de unos años no tendremos que estar hablando otra vez de un macrojuicio como el de la Perla Negra y Portillo, la trama eólica... porque les conocemos y como les conocemos, les tememos y sabemos de qué son capaces", ha apostillado.

Y de todo eso, ha continuado, también va el "proyecto socialista", de que Castilla y León tenga un "gobierno decente y ejemplar, que asuma responsabilidades, que sea coherente y que sea valiente".

En este punto, también ha contrapuesto la actitud del PSCyL por el "golpe duro" recibido esta semana tras lo acontecido con su ex número tres en las Cortes, Ángel Hernández, de "asumir responsabiliades por respeto, sobre todo a la víctima" frente a cómo respondió el PP con Ismael Álvarez en Ponferrada o la agresión del concejal de Vox en Palencia, según ha citado entre otros casos.

"Así que no, no somos iguales. No somos ni parecidos. Cometemos errores, claro, pero asumimos responsabilidades y desde luego tenemos muy claras nuestras prioridades y nuestros principios", ha reconocido para animar a los militantes a seguir "adelante" haciendo propuestas, entre las que ha citado la ampliación a los 74 años de los cribados de mama, poner en marcha tres facultades de medicina o un plan de promoción y desarrollo industrial "que reduzca los desequilibrios".

De ahí que haya combinado al comité a no "perder el tiempo, para que lo antes posible Castilla y León tenga el gobierno que se merece, que tenga un gobierno socialista".