Tudanca recuerda a Mañueco que acordó con Vox la ley de la concordia y que no ha sido él quién la ha parado

Reprocha al presidente de la Junta que diga que el Diálogo Social es "lo mejor" cuando se ha dedicado dos años a "cargarselo" BURGOS, 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PSOE en las Cortes y secretario regional del PSOE, Luis Tudanca, ha asegurado este jueves que el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco "no ha parado" la tramitación de la proposición de ley de concordia ya que, según ha recordado, la firmó en el acuerdo de Gobierno con Vox, "estuvo de acuerdo en meter a los fascistas" en el Gobierno regional y tramitó esta iniciativa.

Así lo ha manifestado Luis Tudanca en declaraciones a los medios de comunicación en Burgos, donde ha comparecido en rueda de prensa junto al portavoz socialista en el Ayuntamiento de la capital burgalesa, Daniel de la Rosa.

"No, no la ha parado el señor Mañuco. El señor Mañuco la firmó en el pacto de investidura para conseguir un sillón. El señor Mañuco estuvo de acuerdo en meter a los fascistas en nuestro gobierno. El señor Mañuco tramitó la iniciativa y emitió informe favorable como presidente de la Junta de Castilla y León", ha aseverado Tudanca, quien ha reiterado su "felicidad" por haber "parado, fulminado y acabado" con la ley de la concordia.

Y es que, como ha aseverado el líder socialista Fernández Mañuco se opuso a que esta iniciativa se debatiera en el pleno de las Cortes " porque quería rechazarla" sino que quiere "mantenerla como una amenaza para lo que pudiera pasar en el futuro".

Asimismo, Luis Tudanca ha reconocido que el éxito de que esta ley no haya seguido su tramitación es "gracias" al "esfuerzo de las asociaciones de la memoria histórica , de los familiares de los represaliados de la Guerra Civil, de la dictadura, del compromiso de muchos y de muchas y desde luego de la labor incansable del Grupo Parlamentario Socialista".

Por ello, ha reprochado al presidente de la Junta que se "quiera apropiar del fin de la ley" a lo que ha añadido: "Si lo adquiere, para él la medalla. Lo importante es que esa ley de la discordia hoy sí es historia".

Asimismo, Tudanca ha insistido en que el PSOE no se iba a rendir y no iba a dejar que esta ley "de la discordia robara la memoria y volviera a silenciar a miles y miles de españoles que habían sufrido el exilio, incluso la muerte, por traer la Democracia" a España, ya que aunque ha indicado que Mañueco y García-Gallardo "querían borrar su nombre de la historia... no lo han logrado".

Sobre otra cuestión, Luis Tudanca ha avanzado que "la siguiente batalla va a ser la de la facultades de Medicina de Burgos y León" y ha reconocido que ha sido "la presión ciudadana" de ambas capitales y "la voluntad firme" de los Ayuntamientos de Burgos y de León, junto "a la lucha de las universidades, la presión política y social", lo que ha llevado al anuncio de las nuevas facultades de Medicina.

En este sentido, y con un Gobierno regional en minoría, "es necesario llegar a acuerdos", como así lo entiende el secretario autonómico del PSOE, quien se ha mostrado dispuesto "a colaborar" siempre que se den las condiciones.

DIÁLOGO SOCIAL

Sobre la proposición de ley presentada este jueves por el portavoz de Vox en las Cortes, Juan García-Gallardo, para revisar la Ley del Diálogo Social y modificar los porcentajes de representación para recibir subvenciones, Luis Tudanca considera que es "una barbaridad absoluta".

En este sentido, ha comparado a Fernández Mañueco con la canción de Pau Donés 'Depende', ya que "depende de según quién" le haga presidente, o Vox o Ciudadanos, tiene unos "principios", a lo que ha añadido que en la etapa con los de Santiago Abascal "se ha dedicado en cuerpo y alma a cargarse el diálogo social durante los últimos años", la mediación laboral del Serla, "la financiación que establece" la ley a los agentes económicos y sociales "y se ha cargado los instrumentos de colaboración para solventar crisis".

"Y ahora, que vuelve a quedarse solo, vuelve a decir que es que el diálogo social es lo mejor que nos ha pasado", ha senfatizado Luis Tudanca, quien espera que la proposición llevada a las Cortes por Vox cuente con el voto en contra de Vox, ya que el líder del PSOE, ha avanzado que su grupo se opondrá "frontalmente" a todos los ataques al Diálogo Social.

De darse esta situación, cuando PP vote con el PSOE en contra a esa propuesta de Vox "la pinza será PP-PSOE", ha ironizado Tudanca.

LEY DE JUEGO Por otro lado, Luis Tudanca ha asegurado "sentirse muy satisfecho" por la aprobación de una Proposición No de Ley del PSOE la que se pide a la Junta de Castilla y León que tramite un nuevo proyecto de Ley de Juego. Esta aprobación debería permitir "introducir modificaciones, para restringir la actividad, para restringir la proliferación de locales".

También para aumentar las distancias que con respecto a estos centros educativos, deportivos y sociales.

El líder regional de los socialistas ha reconocido "que en todo caso son legales, pero tienen unos daños asociados que deben ser tenidos en cuenta por las administraciones". Y en todo caso, "no se trata de prohibir la actividad, se trata de restringirla, de moderarla, de modularla y de proteger a los más vulnerables".

Se trata de una ley aprobada en la Junta de Castilla y León hace cinco meses y que ahora se abre a la modificación.