Uberto Pasolini opta a la Espiga de Oro con 'Nowhere Special', drama a bajo volumen inspirado en hechos reales

El director de cine Uberto Pasolini posa para Europa Press tras una entrevista en la que ha presentado la película de 'Nowhere Special', en la Semana Internacional de Cine de Valladolid (Seminci). - Photogenic/Claudia Alba - Europa Press

VALLADOLID, 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

El productor y director Uberto Pasolini opta a la Espiga de Oro de la 65 Semana Internacional de Cine de Valladolid (Seminci) con su tercer largometraje, 'Nowhere Special', que relata la historia de amor de un padre soltero al que le quedan unos meses de vida y su hijo, al que trata de encontrar un hogar adecuado.

"Como yo no tengo imaginación, busco mi inspiración en el día a día y leyendo el periódico encontré esta historia", ha confesado Pasolini en un entrevista concedida a Europa Press. Conmovido por el artículo, el director comenzó a indagar sobre los procesos de adopción, los servicios sociales y las familias de acogida.

De esta semilla surgió 'Nowhere Special', un drama "a bajo volumen" que evita forzar la lágrima. "La situación ya es bastante dramática, por eso las escenas deben contrarrestarlo", ha explicado Pasolini, quien, con un gusto confeso por el melodrama de las óperas de Verdi, se considera "incapaz" de contar historias en este tono.

"Si la situación ya es dramática es mejor buscar un tono que no lo fuerce", ha incidido, algo que se consigue no tanto con la escritura del guion, sino más bien a través del trabajo con los actores, que deben entender la intención del director: "No necesito que demuestren que saben actuar ni que estén ansiosos por manifestar su talento, sino que se dejen guiar".

Precisamente, el peso dramático de 'Nowhere Special' recae por completo sobre los dos actores protagonistas, el británico James Norton en el papel del padre y el de el pequeño Daniel Lamont, en el de su hijo de tan solo cuatro años. En este sentido, Pasolini ha comentado que pidió expresamente a Norton debido a su capacidad de meterse en el personaje "sin actuar, solo siendo" porque "con muy poco esfuerzo es capaz de transmitir mucho".

Además, aunque Norton no tiene hijos, algunas de sus primeras incursiones en el mundo de la interpretación fueron como animador en fiestas infantiles, por lo que "ya había desarrollado esa relación con los niños", ha comentado el director, quien también ha elogiado la "enorme solidaridad" del actor, quien dedicó sus esfuerzos a construir esa relación "tan mágica" con el pequeño Daniel tanto delante como detrás de las cámaras.

Esa dedicación permitió también sortear las dificultades que puede plantear trabajar con un niño de cuatro años en un rodaje, pues entre ambos surgió una química palpable en la película. "Me encanta poder crear una relación de amistad tan sincera sin necesidad de construirla a través del montaje. Fue casi un milagro", ha aseverado Pasolini.

Así, aunque esta era la primera película de Daniel --un requisito indispensable para el director--, Pasolini ha elogiado que, a pesar de ser un niño "muy alegre y juguetón", comprendió desde el primer momento la diferencia entre los momentos de ocio y los de rodaje. "Puso mucha seriedad que logró transmitir también al personaje del niño que yo había escrito en el guion, callado e introvertido", ha señalado el realizador italiano.

'Nowhere Special', que ha pasado por el festival de Venecia con un "éxito de público", aún no se ha estrenado en salas en Italia, pues los cines permanecen cerrados debido a la pandemia. En este sentido, Pasolini ha confesado que le gustaría pensar que "en unos meses la situación va a ser mejor para que la gente pueda ir a buscar lo fantástico de ver películas en el cine, ya que la experiencia de hacerlo en casa es muy diferente".