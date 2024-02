UCCL cifra en 400 los tractores que participan en la manifestación convocada por el sindicato agrario

PALENCIA, 8 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Unión de Campesinos de Castilla y León ha cifrado en 400 los tractores que están participando en la manifestación convocada este jueves por el sindicato agrario en la provincia palentina para dejar patente "el hartazgo" del sector ante los precios de los productos, la "excesiva" burocracia y la PAC. A las 13.30 horas, la Policía Nacional cifra en 290 los tractores participantes en las movilizaciones.

El coordinador de UCCL en Palencia, José Manuel González Palacín, ha querido realizar una "llamada de atención" al ministro de Agricultura, Luis Planas, para que abra una mesa de negociación "lo antes posible" y empiece a cambiar aspectos fundamentales para el sector.

Ha explicado que hay aún hay un mes para cambiar el plan estratégico de Bruselas, como rebajar unas "excesivas" exigencias medioambientales que fueron diseñadas hace ocho años cuando en la actualidad la coyuntura es totalmente diferente.

"Tenemos que conseguir que el ministro se ponga de acuerdo con asociaciones agrarias y rebajar las exigencias medioambientales, eliminar el cuatro por ciento de barbecho y que las ayudas sean para los profesionales" ha subrayado. Asimismo, se ha quejado de la carga burocrática porque están "más tiempo haciendo papeles que trabajando las tierras o cuidando al ganado" ha aseverado.

En este sentido Palacín ha manifestado que confía en que Planas esté dispuesto a introducir cambios, pero advertía que hay que llegar a "acuerdos concretos y que sean reales" porque si no, seguirán con las reivindicaciones ya que no puede irse a casa "con las manos vacías".

En otro orden de cosas, el coordinador de UCCL en la provincia de Palencia ha lamentado no participar "todas las organizaciones junas" en las manifestaciones. "Hemos mandado una carta formal y nos han dicho que no era el momento, nosotros lo hemos intentado".

Asimismo, respecto a los cortes de carreteras, González Palacín ha mostrado el apoyo de su sindicato, aunque ha recomendado que se hagan en colaboración con la guardia civil porque es una medida de presión "muy fuerte y no hay que tensar la cuerda" ahora que tienen el apoyo de la opinión pública.

"Pedimos que la gente tenga impaciencia y acepte las molestias que vamos a causar. No queremos ir más allá ni molestar más de lo necesario, aunque es imposible no molestar, pero nuestra intención es no jorobar a la gente" ha finalizado.

OTRAS CONCENTRACIONES

A la concentración en la capital hay que sumar otras que se han dado a la largo de la provincia. Según ha trasladado la subdelegación del Gobierno en Palencia, la A-231 a la altura de Villaherreros ha sufrido un corte de una hora al invadir 60 personas la calzada.

Asimismo, alrededor de las 11.00 unos 150 tractores han iniciado una marcha lenta por la N-627 entre Camesa de Valdivia y Aguilar de Campoo.

Por último, unos 30 tractores y vehículos han hecho lo mismo en la A-611 entre Santillana de Campos y Fromista, en la que uno de los vehículos ha sido denunciado por portar petardos y material pirotécnico.