La UEMC pone el foco en el poder geopolítico del cine, las series y las plataformas

Un momento de las jornadas. - UEMC

VALLADOLID 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Universidad Europea Miguel de Cervantes (UEMC) ha celebrado este miércoles en la Academia de Caballería de Valladolid una nueva edición de las Jornadas Científicas sobre Cultura de Defensa que, bajo el título 'Desinformación y noticias falsas en la gran pantalla', han abordado el papel de la información y la comunicación en la seguridad y la defensa a través del cine y otras obras audiovisuales.

La jornada ha reunido a expertos del Ministerio de Defensa, profesionales del sector audiovisual y profesores de la UEMC para abordar cuestiones como la desinformación, la guerra cognitiva, la legitimidad y la toma de decisiones en situaciones de conflicto. Las películas y otros contenidos audiovisuales han servido como punto de partida para analizar cómo se representan estos fenómenos y qué puede aportar el cine a su comprensión.

La jornada ha comenzado con la inauguración a cargo del coronel director de la Academia de Caballería, Francisco Javier López Villar, y el rector de la UEMC, David García López, señala la institución académica a través de un comunicado.

A continuación, Juan Billón Laá, coronel jefe del Área de Cultura de Defensa de la Secretaría General de Política de Defensa del Ministerio de Defensa, ha abierto el programa con la ponencia 'Cine y Defensa. Cine, series y plataformas: ¿Un poderoso instrumento geopolítico?', en la que ha abordado la dimensión audiovisual y geopolítica del cine, las series y las plataformas.

Posteriormente, Carolina Pascual Pérez, decana de la Facultad de Ciencias Sociales y profesora del Departamento de Humanidades de la UEMC, y Beatriz Fernández Díez, decana de la Facultad de Ciencias de la Salud y profesora del Departamento de Ciencias de la Salud de la UEMC, han abordado la desinformación, la seguridad humana y la preparación física en situaciones de crisis a partir de la película 'Civil War'.

Elvira Jensen Casado y Antonio Vicente Azofra, profesores del Departamento de Humanidades de la UEMC, han ofrecido la ponencia 'La batalla por la decisión: información, legitimidad y guerra cognitiva en Espías desde el cielo (2015)', centrada en la relación entre información, legitimidad y toma de decisiones en situaciones de conflicto.

PERCEPCIÓN DE LA REALIDAD

Tras el debate y la pausa para el café, Fernando Monzón Fabregat, productor ejecutivo de Milyuna Historias, ha impartido la ponencia 'Cine: quien emociona con el relato define la realidad', en la que ha abordado la capacidad de las narrativas audiovisuales para influir en la percepción de la realidad.

La jornada ha continuado con la intervención de José Manuel Fernández López, académico de las Ciencias y las Artes Militares y experto en cine bélico, quien ha analizado en su ponencia 'Defensa, desinformación y noticias falsas en la gran pantalla. ¿Podemos aprender algo práctico de los grandes clásicos del cine?' la relación entre cine, defensa y desinformación. El programa ha finalizado con un último debate entre los participantes.

El Grupo de Investigación Comunicación, lenguaje, interpretación y sector público (COLISEP), cuyo Investigador Principal es Miguel Ángel Sendín, es un grupo de carácter multidisciplinar que investiga diferentes aspectos relacionados con la comunicación, el lenguaje y el sector público. Entre sus actividades destacan la difusión y el estudio de la Cultura de Defensa y la Cultura de Paz, bajo la dirección de la profesora Estefanía Jerónimo Sánchez-Beato, en el marco del Convenio entre el Ministerio de Defensa y la UEMC.