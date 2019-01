UGT y CCOO piden mantener Made en Medina (Valladolid) pero los trabajadores decidirán si aceptan las condiciones

Publicado 24/01/2019 13:53:09 CET

VALLADOLID, 24 Ene. (EUROPA PRESS) -

Los sindicatos UGT y CCOO han abogado por mantener el empleo y el centro productivo de Made en Medina del Campo (Valladolid) pero han apuntado que los trabajadores afectados son los que tomarán la decisión sobre si aceptan o no las condiciones que pone la empresa compradora de la planta, que plantea un expediente de regulación de empleo (ERE) extintivo

En concreto, el cierre de la compra de Made por parte de la empresa Industrias Metálicas de Extremadura, S.A. (Imedexsa) con una posible solución que obligaría a aplicar un ERE extintivo entre los trabajadores con el compromiso de la nueva titular de volver a contratar a en torno del 90 por ciento de la plantilla en un futuro.

Los secretarios generales de UGT y CCOO en Castilla y León, Faustino Temprano y Vicente Andrés, respectivamente, así como el secretario de Política Sindical, Industrial y Empleo de UGT, Raúl Santa Eufemia, se han referido a este asunto en el marco de una rueda de prensa de balance de negociación colectiva, aunque han aclarado que son las federaciones nacionales de los sindicatos las que llevan la negociación, por lo que desconocen los detalles.

En concreto, Santa Eufemia ha explicado que lo que desean es la continuidad de la empresa y que el cien por cien de los trabajadores permanezcan en el mismo centro, aunque ha aclarado que la negociación "está sobre la mesa" y en ella están Junta, Gobierno central y trabajadores.

Por su parte, Temprano ha añadido que la Federación de Industria de UGT es la que se encarga de la negociación y analiza las propuestas, pero los criterios sindicales son "conocidos" y pasan por el mantenimiento del empleo en Medina, para lo que habrá que negociar unas condiciones laborales que se negocian y sobre las que decidirán los trabajadores afectados.

A este respecto, Vicente Andrés ha apuntado que no conoce los detalles y por eso no ha entrado en ellos, pero ha abogado por "salvar" el centro productivo y ha recordado que en Castilla y León se cuenta con la Fundación Anclaje para llevar a cabo una política "consensuada" y no perder capacidades productivas para lo que se buscan distintas soluciones.

Aún así, ha señalado que en el caso de Made se trata de un "conflicto muy largo", la solución posible "no es fácil" y requiere flexibilidad.