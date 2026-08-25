UGT señala cambio climático y "falta de previsión" como principales causas de los incendios en Castilla y León

El secretario general de UGT, Pepe Álvarez (en el centro), junto al secretario general del sindicato en Castilla y León, Óscar Lobo (dcha), ye l representante sindical de bomberos forestales Javier García. - EUROPA PRESS

ZAMORA 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del sindicato UGT, Pepe Álvarez, ha apuntado al cambio climático y a la "falta de previsión" como principales causas de los incendios forestales que han afectado de nuevo este verano a Castilla y León.

El dirigente sindical ha visitado a trabajadores forestales en Villaralbo (Zamora) y ha recordado que UGT plantea un Pacto de Estado contra el cambio climático "desde el año 2017", con los grandes incendios que se produjeron en Galicia ese año.

"Es necesario un documento que ponga sobre la mesa cuál es la situación y cuáles son las competencias de las administraciones en esta materia", ha reivindicado el líder de UGT.

Sobre las condiciones laborales del dispositivo, el sindicato ha considerado "fundamental" abordar ya la mejora de las condiciones de trabajo del personal dedicado a la extinción de incendios. "No es de recibo que el personal cobre unas cantidades u otras dependiendo de si trabaja para el Ministerio, para la Junta o para alguna de las contratas".

En algunos casos, el sueldo de unos trabajadores dobla al de los peor pagados que desempeñen la misma ocupación. "La situación es caótica, sin coordinación, entre administraciones", ha insistido Álvarez.

El líder sindical ha añadido que cree necesario crear "ya el régimen especial" de bombero forestal y ha profundizado en que los incendios "no se pueden gestionar desde el punto de vista de una emergencia no prevista". Además, ha insistido en denunciar que las comunidades autónomas "utilicen a la UME como un cuerpo de bomberos en el caso de los incendios forestales en lugar de asumir su responsabilidad", en referencia a "tener un cuerpo de bomberos suficiente y bien remunerado".

"Es impresentable", ha insistido, "que las comunidades autónomas que están bajando los impuestos a los ricos no tengan ahora dinero para apagar los incendios".

Por su parte, el secretario general de UGT Castilla y León, Óscar Lobo, ha ligado los incendios a la despoblación. "Tener que afrontar la nueva realidad, marcada por el cambio climático y el abandono rural. Y no generar problemas artificiales en una comunidad que tiene que abordar de forma urgente su principal problema actual, que es la despoblación. No podemos caer en discursos de miedo a la llegada de población migrante, necesaria, ha dicho, para que los pueblos no desaparezcan", ha detallado.

El responsable estatal del sindicato de bomberos forestales de UGT, Javier García, ha incidido en el problema de la despoblación como condicionante de la problemática forestal y ha asegurado que la falta de inversión de la Junta en materia de prevención "es evidente y sostenida en el tiempo".

Ha recordado, además, que desde 2013 "los núcleos urbanos sensibles deben tener un plan de incendios forestales y desarrollar anillos perimetrales" que no existen. "Somos el peor dispositivo del país, es una vergüenza", ha concluido García.