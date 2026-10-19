La ULE y ALAC ponen el foco en la infradetección y las necesidades de los adolescentes con altas capacidades

La Escuela de Ingeniería Agraria y Forestal de la ULE acogerá este sábado las IX Jornadas de Altas Capacidades 'Miradas Cruzadas'. - ULE

LEÓN, 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

La necesidad de comprender las altas capacidades más allá del rendimiento académico y de ofrecer a los jóvenes los apoyos que necesitan para desarrollar su potencial centrará las IX Jornadas de Altas Capacidades 'Miradas Cruzadas', organizadas por la Asociación Leonesa de Altas Capacidades (ALAC) y la Universidad de León (ULE) con la colaboración de la Asociación Profesional de Orientación Educativa de Castilla y León (ApoeCyL), con el foto puesto en la infradetección y las necesidades educativas y emocionales de los adolescentes.

El encuentro se celebrará este sábado en la Escuela de Ingeniería Agraria y Forestal de la ULE y prestará especial atención a los desafíos educativos, sociales y emocionales que afrontan estos estudiantes durante la adolescencia, una etapa marcada por la construcción de la identidad, la búsqueda de aceptación y los cambios emocionales.

La vicerrectora de Inclusión, Igualdad y Proyección Social, Raquel Domínguez, ha defendido la necesidad de ofrecer una respuesta educativa que reconozca la diversidad del alumnado. "Identificar las altas capacidades no es etiquetar, es entender cómo aprende cada estudiante", ha señalado y ha recordado que la falta de enriquecimiento curricular o de un acompañamiento adecuado puede provocar desmotivación y desconexión escolar.

En este sentido, Domínguez ha remarcado la necesidad de abordar las altas capacidades desde el marco de la neurodiversidad y de reforzar la preparación de docentes y profesionales para reconocer las necesidades de cada estudiante. En en esta tarea la Universidad debe contribuir no solo a mejorar la formación de los profesionales, sino también a favorecer la colaboración entre centros educativos, familias y especialistas: "No podemos permitirnos perder el talento latente en cada una de estas personas".

Por su parte, el presidente de ALAC, Pedro Barrio, ha explicado que la elección de la adolescencia como eje de esta edición responde a las dificultades específicas que puede plantear esta etapa. En jóvenes con altas capacidades la autoexigencia, la alta sensibilidad o la sensación de ser diferentes pueden sumarse a la búsqueda de aceptación. "Muchos terminan ocultando sus capacidades o reduciendo su rendimiento para sentirse aceptados", ha apuntado.

Barrio ha advertido también de las dificultades para identificar estas capacidades y de la importante infradetección que existe. Según los datos de la Dirección Provincial de Educación correspondientes al curso 2023-2024, en León se identificaron 127 alumnos con altas capacidades, frente a los 1.554 registrados en el conjunto de Castilla y León, según ha informado a Europa Press en un comunicado la ULE.

BARRERAS

Concretamente, ALAC estima que alrededor del diez por ciento de la población escolar presenta altas capacidades o algún tipo de talento, mientras que solo el 22 por ciento del alumnado identificado en la comunidad son niñas. Entre las barreras que dificultan la detección, el presidente de ALAC ha señalado la falta de formación específica del profesorado, la saturación de los equipos de orientación y los retrasos en las evaluaciones.

"La primera barrera de la detección está en la propia aula. Por eso, desde ALAC y Arquímedes reclamamos más recursos, formación continua para los docentes, una aplicación efectiva de las medidas de enriquecimiento, flexibilización curricular y una atención equitativa en toda la provincia", ha reivindicado.

El encuentro abordará también la continuidad de ese acompañamiento al llegar a la educación superior. En este sentido, Cristina Renedo, representante de León en Arquímedes, la Federación de Asociaciones de Altas Capacidades de Castilla y León, ha advertido de que el paso de Secundaria a la Universidad puede dejar al alumnado sin referencias ni apoyos específicos si no existe coordinación entre las etapas educativas.

Por ello, ha defendido la necesidad de formar al profesorado universitario y establecer vías de colaboración entre los servicios de orientación de los centros y los servicios de atención al alumnado de las universidades. "La universidad no debe ser solo un lugar para acreditar conocimientos previamente memorizados, sino un ecosistema que detecte, acoja y potencie el talento divergente", ha afirmado Renedo, que ha instado a reconocer las necesidades de estos estudiantes y crear oportunidades para que puedan desarrollar sus capacidades.

TALLERES PRÁCTICOS Y PONENCIAS

La programación comenzará por la mañana, de 10.30 a 13.30 horas, con dos talleres prácticos. María Caballero, profesora de Educación Secundaria y especialista en neuroeducación, impartirá 'Mentes en Acción, Funciones Ejecutivas y Altas Capacidades en la Adolescencia', dirigido a profesionales de la educación y estudiantes de la Universidad de León.

Paralelamente, Rafa Dávila, educador social, orientador educativo y especialista en altas capacidades intelectuales, desarrollará un taller dirigido a los propios adolescentes.

A partir de las 16.15 horas tendrá lugar el encuentro 'Altas Capacidades en la Adolescencia. Miradas Cruzadas', abierto a familias, profesionales y público interesado. La sesión incluirá tres ponencias especializadas y una mesa redonda final, con la participación de Caballero, Dávila y Raquel Capitán, psicóloga especialista en altas capacidades.

Sus intervenciones permitirán abordar las necesidades de estos jóvenes desde perspectivas complementarias como la educación, la intervención social y la psicología.