La UME ensaya en el Monasterio de Sandoval (León) cómo proteger el patrimonio ante incendios y emergencias - JCYL

LEÓN, 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Unidad Militar de Emergencias (UME) ha desarrollado en el Monasterio de Nuestra Señora de Sandoval, en Villaverde de Sandoval (León), unas jornadas de instrucción para reforzar sus capacidades de intervención y protección del patrimonio cultural ante situaciones de emergencia, con el apoyo de la Junta de Castilla y León.

El director general de Patrimonio Cultural, Juan Ramón Sola, visitó esta semana estos ejercicios, desarrollados por el Quinto Batallón de Intervención en Emergencias (BIEM V), acompañado por el alcalde del municipio, José Alberto Martínez.

Durante la visita conoció las distintas técnicas empleadas por los efectivos de la UME para actuar sobre bienes culturales que puedan resultar afectados por una emergencia.

Las prácticas han incluido la documentación de edificios históricos mediante drones y sistemas de levantamiento tridimensional, así como técnicas de estabilización provisional de estructuras dañadas.

Estos procedimientos permiten realizar una primera evaluación del estado de los inmuebles de forma rápida y segura y establecer medidas temporales para evitar nuevos daños hasta la llegada de equipos especializados en conservación y restauración.

La Dirección General de Patrimonio Cultural ha participado en la definición del escenario de prácticas y ha prestado apoyo técnico a los ejercicios, con la intervención de un arquitecto restaurador y técnicos del Servicio Territorial de Cultura de León.

El monasterio ha permitido recrear distintos escenarios de emergencia que pueden afectar al patrimonio, entre ellos incendios, inundaciones y terremotos.

La formación se enmarca en la colaboración que mantienen desde 2017 la Junta y la UME para reforzar la protección del patrimonio cultural ante situaciones de riesgo y emergencia y mejorar la coordinación entre los equipos de intervención y los profesionales especializados en conservación y restauración.