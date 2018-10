UPL lamenta la "falta de sensibilidad" con las comarcas mineras en el preacuerdo alcanzado entre Gobierno y sindicatos

Publicado 17/10/2018 14:29:21 CET

LEÓN, 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

Unión del Pueblo Leonés (UPL) lamenta la "falta de sensibilidad" con las comarcas mineras tras el preacuerdo firmado ayer por los representantes de UGT-FICA y CCOO Industria con el Ministerio del ramo sobre la transición de la minería del carbón, según ha informado el partido leonesista a Europa Press a través de un comunicado.

Desde UPL señalan que a pesar de haber llegado a un acuerdo en el que los sindicatos consideran que la negociación "ha dado sus frutos", posiblemente se refieran a las medidas planteadas sobre las bajas indemnizadas, las prejubilaciones y la retribución salarial ordinaria bruta para los trabajadores del sector, que supone un incremento del 12 por ciento sobre lo ofrecido inicialmente por el Ministerio, pero "se han olvidado de lo principal que es el mantenimiento del empleo y la actividad en las cuencas".

A los leonesistas no les extraña que el Gobierno Socialista "no se plantee ninguna medida para la devolución de las ayudas de aquellas empresas que han sobrevivido a la crisis del sector y podrían continuar con la actividad más allá de diciembre de 2018". Algo que consideran "incongruente" con el punto que establece que "más allá de 2018 se promoverá el uso del carbón autóctono competitivo, como un modo de favorecer el mantenimiento de la actividad el empleo."

Tampoco entienden el diferente trato que hace el Gobierno con la minería pública asturiana, Hunosa, que, según el preacuerdo, estará sujeta a su propio Plan de Empresa. Una "diferenciación constante" que creen que "se ha hecho tradicionalmente entre la minería pública y privada con independencia del color del Gobierno de turno".

Asimismo, UPL critica que el preacuerdo "no dice nada" de los trabajadores del sector que han trabajado en subcontratas de las empresas matrices, que ya han quedado a la deriva y en muchos casos han sido "malpagados por el Fogasa".

Los leonesitas también señalan que en otro punto del acuerdo se prevé un plan de acción urgente en el que habla de Contratos de Transición Justa para comarcas afectadas por el cierre de las minas que tachan de "escandaloso" al hablar de contratos cuando "el PSOE no tiene ningún plan de transición justa porque no han sido capaces de aclarar lo que significa esa transición energética justa y no han puesto sobre la mesa ninguna base, ni planteamiento o medida, para iniciar esa transición".

El preacuerdo incluye también de la continuidad de las medidas de impulso económico y reactivación de las comarcas mineras afectadas. Al respecto, desde UPL se preguntan cuáles son esas medidas porque "en tres décadas de reconversión minera ningún gobierno ha sido capaz de revertir la situación de las comarcas que han sufrido el cierre de sus minas" y añaden que "es algo que se ha traducido en desempleo y despoblación".

Por ello, UPL cree que este preacuerdo "no resuelve el problema social de las comarcas mineras". De hecho, estiman que los mineros que accedan a las bajas indemnizadas abandonarán las comarcas en busca de un empleo y los trabajadores excedentes acometerán labores de restauración y después también emigrarán, como los trabajadores de empresas auxiliares que ya lo han hecho.