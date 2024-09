Urbán acusa a la Junta de perdonar 153 millones a los ricos y permitir que 73.000 niños sufran pobreza severa.

VALLADOLID, 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Socialista en las Cortes ha acusado esta tarde al Ejecutivo del 'popular' Alfonso Fernández Mañueco de condonar a los más ricos un total de 153 millones al suprimir el impuesto de sucesiones y donaciones y, en cambio, permitir que un total de 73.000 niños permanezca en Castilla y León en condiciones de pobreza severa.

Y tal acusación la han realizado los socialistas a través de la procuradora Patricia Gómez Urbán, quien, durante la sesión del Plano celebrada en las Cortes, ha interpelado a la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco Llamas, sobre su valoración respecto de los últimos datos de pobreza infantil severa en Castilla y León.

En este sentido, la parlamentaria socialista, en declaraciones recogidas por Europa Press, ha recriminado a la Junta por "falsear" los datos, cuando el informe en la materia sitúa a la Comunidad como segunda del país tanto en tasa de pobreza infantil severa como de carencia material, con un incremento en el primer capítulo en Castilla y León del 3,5, hasta situarse en un 14,1, y en el segundo del 1,8.

"Ello supone que hay 47.000 niños en Castilla y León que no pueden hacer una comida de carne, pollo y pescado dos días a la semana, cuando ustedes lo que han hecho es negado la apertura de comedores escolares en periodos no lectivos; supone también que hay hogares que no tienen suficiente para mantenerse calientes, y ustedes demoran el pago del bono social térmico que ya ha sido pagado por el Gobierno; y supone que muchas personas no tienen suficiente para pagarse el alquiler de vivienda, cuando ustedes se han negado a crear un parque público de vivienda", ha recriminado la socialista.

Por ello, Urbán ha insistido en que por un lado los 'populares' dejan de ingresar en Castilla y León 153 millones del impuesto de sucesiones y donaciones y, por otro, mantiene a 74.000 niños en pobreza severa y a 47.000 en pobreza severa material.

HASTA LOGRAR UNA TASA CERO

La aludida, sin embargo, ha rebatido dichos datos y ha asegurado que quienes mienten son los socialistas por cuanto en la mayoría de los ofrecidos por el informe de pobreza Castilla y León obtiene siempre resultados mejores que el conjunto del país.

En cualquier caso, la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, con independencia de si tales datos son mejores o peores, ha advertido de que "siempre que hay tasa de pobreza lo que es preciso hacer es trabajar para reducirla a cero", en en este sentido ha recordado los esfuerzos que el Ejecutivo regional realiza incrementando las ayudas de emergencia, favoreciendo la inserción e inclusión de los más vulnerable, poniendo en marcha para pagar hipotecas...etc.

"Esperemos que el Gobierno del señor Sánchez también trabaje, se deje de bulos y demagogias y pague lo que debe a las familias de Castilla y León", ha concluido.