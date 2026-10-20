La UVA eleva a la Fiscalía supuestas irregularidades en las ayudas Erasmus+ KA131 de su personal y acuerda paralizarlas

Archivo - Trib.- Expuesto a dos años de cárcel un joven detenido en un banco de la acera de Recoletos con 7,15 gramos de MDMA - EUROPA PRESS - Archivo

VALLADOLID 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Valladolid (UVA) ha acordado elevar a la Fiscalía Provincial las presuntas irregularidades y nuevos indicios de fraude detectadas en la concesión de las becas Erasmus+ KA131 de su personal docente y, además, ha resuelto la suspensión provisional de la tramitación, ejecución y abono de dichas ayudas y de las movilidades del Programa de movilidad para formación de personal (STT) correspondientes a los cursos académicos 2025/2026 y 2026/2027.

La medida de acudir al departamento de Soledad Martín Nájera, a la que ha tenido acceso Europa Press, ha derivado de las actuaciones iniciadas a finales del pasado mes de septiembre, cuando se remitieron dos informes a la Inspección de Servicios que advertían de anomalías en expedientes de becas Erasmus+ KA131 STT.

Como resultado, la institución acordó la incoación de expedientes disciplinarios y dio traslado de los hechos a la Justicia y al órgano del Plan de Medidas Antifraude. En cumplimiento del apartado 10.2 de dicho plan, el vicerrectorado de Estrategia Internacional adoptó una instrucción interna para suspender provisionalmente los pagos y la tramitación.

Posteriormente, la Universidad de Valladolid ha tenido conocimiento de nuevos indicios de irregularidades que abarcan las ayudas de movilidad para formación de personal (STT), así como las del programa 'Incoming Professionals at UVa under Erasmus+ KA131', referidas a los cursos comprendidos entre 2021/2022 y 2025/2026. Ante este escenario, la institución ha decidido actuar "con el fin de preservar la adecuada gestión de los fondos públicos y proteger los intereses financieros de la Unión Europea".

En virtud de la resolución rectoral adoptada, la suspensión afecta a las ayudas de movilidad de personal con fines de formación del curso 2025/2026 pendientes de tramitación, liquidación o pago--incluidas las relativas a viajes ya realizados por el Personal Docente e Investigador (PDI) y el Personal Técnico, de Gestión y de Administración y Servicios (PTGAS)--, sin alterar los abonos abonados con anterioridad al 30 de septiembre de 2026. De igual modo, la paralización alcanza a las convocatorias del curso 2026/2027 relativas a movilidades STT y a la recepción de profesionales del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES).

Esta medida cautelar se extenderá "hasta la adopción de las resoluciones finalizadoras", si bien podrá ser alzada o modificada durante el procedimiento si concurren circunstancias sobrevenidas.

Frente a la resolución resolutoria dictada por el vicerrector de Estrategia Internacional, Víctor Temprano García, por delegación de la Rectora, Pilar Garcés, los afectados podrán interponer recurso potestativo de reposición o acudir directamente a la vía contencioso-administrativa ante el Tribunal de Instancia de Valladolid.