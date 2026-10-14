La UVA impulsa una Cátedra que convertirá el conocimiento enfermero en "herramienta útil para la sociedad"

Responsables de la cátedra, junto con la rectora Pilar Garcés y el alcalde de Arroyo, Sarbelio Fernández. - EUROPA PRESS

VALLADOLID 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Valladolid (UVA) ha puesto en marcha la 'Cátedra de Innovación y Estrategias Avanzadas en Cuidados de Enfermería y Estilos de Vida Saludables' con la que pretende convertir el "conocimiento enfermero en una herramienta útil para la sociedad".

Así ha resumido el objetivo de esta iniciativa, su director académico y decano de la Facultad de Enfermería, José María Jiménez, en rueda de prensa en la que ha estado acompañado por la rectora, Pilar Garcés, el alcalde de Arroyo, Sarbelio Fernández, y la presidenta del Colegio Oficial de Enfermería de Valladolid, Silvia Sáez.

Jiménez ha apuntado que la Cátedra parte de una idea sencilla: "El cuidado de la salud no empieza cuando aparece una enfermedad", ha argumentado para recordar que una parte "muy importante" de la salud, la autonomía y la calidad de vida depende "de los cuidados cotidianos, de la prevención" y de los "hábitos" que se incorpora a lo largo de la vida. "Por eso, el núcleo de esta cátedra es el cuidado entendido en un sentido amplio. Cuidarnos antes de enfermar, aprender a autocuidarnos y disponer de conocimientos y herramientas que nos permitan tomar mejores decisiones sobre nuestra salud", ha abundado.

En este contexto, a juicio de José María Jiménez, la enfermería tiene una responsabilidad "importante". "Generamos mucho conocimiento sobre cuidados, prevención, promoción de la salud y educación sanitaria. Pero creemos que ese conocimiento no puede quedarse únicamente en la universidad, en la investigación o en el ámbito sanitario. Tiene que llegar a las personas y tiene que hacerlo de una manera comprensible, rigurosa y útil", ha advertido.

Para ello, la cátedra trabajará sobre los "tres grandes ejes" docencia, investigación y transferencia del conocimiento. "Queremos investigar, generar conocimiento y sobre todo trasladarlo después a la población de forma práctica y aplicable", ha añadido.

El trabajo se ha estructurado en cuatro grandes ámbitos, infancia, adultos, personas mayores y cuidadores. "Lo hacemos así porque entendemos los cuidados como un continuo. Lo que hacemos en una etapa de nuestra vida condiciona cómo llegaremos a las siguientes", ha continuado.

Para cada ámbito, un objetivo. Así para la infancia buscan fomentar hábitos saludables desde el principio. En la edad adulta se reforzará la prevención y el autocuidado. En las personas mayores la iniciativa busca contribuir a conservar durante más tiempo la autonomía y la calidad de vida. "Y queremos prestar una atención especial a quienes cuidan, porque cuidar también puede tener consecuencias físicas y emocionales sobre la propia salud. Por eso queremos enseñar a cuidar, pero también a cuidarse para poder cuidar", ha asegurado.

Para que la Cátedra no se quede "dentro de la universidad" se ha puesto en marcha una nueva web catedracuidados.uva.es y canales en redes sociales. Pero además se desarrollarán talleres, jornadas y actividades de carácter gratuito y abiertas a la ciudadanía.

La iniciativa, que cuenta con la colaboración del Colegio Oficial de Enfermería de Valladolid y del Ayuntamiento de Arroyo de la Encomienda, pondrá en marcha el próximo 26 de octubre el taller 'Controla tu tensión arterial', al que seguirá el 28 de octubre 'Come bien para cuidar tu tensión arterial'. En noviembre se celebrarán 'Muévete para cuidar tu corazón', el 5 de noviembre; '¿Cómo mover a una persona sin hacerte daño? Aprende a cuidar de forma segura', el 10 de noviembre; y 'Cuidarte para cuidar: bienestar emocional y pensamiento positivo para cuidadores', el 16 de noviembre.

El 14 de diciembre tendrá lugar además el taller 'Más allá de lo dulce: azúcar, alimentación y diabetes'. La programación de 2026 culminará el 29 de diciembre con la I Jornada de la Cátedra, que se celebrará en el Auditorio de la Casa de la Música de Arroyo de la Encomienda, y que se titula 'Crecer con salud: Alimentación, bienestar y desarrollo en la infancia'.

La jornada gratuita contará con una conferencia principal de Julio Basulto, profesor universitario, divulgador y autor de libros como Se me hace bola o Mamá come sano, y dos talleres sobre Baby-Led Weaning y salud psicoafectiva infantil.

ESTUDIOS POBLACIONALES

La colaboración con el Ayuntamiento de Arroyo de la Encomienda contempla también el desarrollo de estudios poblacionales que permitan conocer mejor los hábitos y necesidades de sus vecinos en las distintas etapas de la vida. Esta línea de trabajo tiene como objetivo contribuir a identificar áreas de mejora y aportar información útil para orientar futuras iniciativas municipales dirigidas a promover la salud, el bienestar y la calidad de vida de la población.

"En definitiva, queremos trabajar durante todo el ciclo de la vida, empezar a cuidarnos desde pequeños, prevenir durante la edad adulta, llegar a mayores con la mayor autonomía posible y no olvidarnos de quienes sostienen una parte fundamental de esos cuidados. Y hacerlo desde la colaboración entre universidad, profesión, enfermera, administraciones públicas y sociedad. Ese es el verdadero propósito de esta cátedra, generar conocimiento, transferirlo y conseguir que las personas puedan cuidarse mucho mejor", ha finalizado José María Jiménez.

Por su parte, la rectora de la UVA ha incidido en la prevención como piedra angular de la salud para que los estilos de vida deriven en una vida más longeva y de calidad. "Y hay otra cuestión que creo que hay que resaltar y es que va dirigida a todas las edades, desde niños, jóvenes, adultos, mayores y teniendo muy en cuenta también el cuidado de las personas. Creo que esta cátedra nos va a aportar muchísimo", ha asegurado.

El alcalde de Arroyo, por su parte, ha mostrado su "satisfacción" por una nueva colaboración con la universidad y, en especial, con esta temática, ya que el 25 por ciento de la población del municipio son menores de 18 años.

Por último, la presidenta del Colegio Oficial de Enfermería de Valladolid, Silvia Sáez, ha hecho referencia a la "responsabilidad con el ciudadano" que tienen los órganos colegiales para explicar su participación en esta iniciativa. "Esto es una cuestión muy importante que además se recoge en nuestros estatutos y que tenemos un compromiso directo por mejorar la calidad de la atención sanitaria y la calidad de existencia y por evitar que haya errores, que haya fallos para que la población tenga el mejor estado de salud que pueda llegar", ha finalizado.