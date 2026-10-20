La UVa participa en una misión de la agencia espacial japonesa para estudiar las lunas de Marte

Acto de presentación de la misión Martian Moons eXploration (MMX) celebrado en el Centro de Astrobiología. La UVa participa en la iniciativa. - UVA / CAB-INTA

VALLADOLID 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Valladolid (UVa) participa en la misión Martian Moons eXploration (MMX) de la Agencia Japonesa de Exploración Aeroespacial (JAXA) para investigar el origen y la evolución de las lunas de Marte, Fobos y Deimos.

En concreto, el Grupo de Investigación Reconocido Espectroscopía Raman e Infrarroja aplicada a Cosmogeoquímica y Astrobiología (Erica) de la UVa forma parte de esta misión internacional como parte del equipo de soporte científico del espectrómetro Raman RAX (Raman Spectrometer for MMX), que permitirá estudiar la composición mineralógica de la superficie de Fobos.

Esta luna centra en esta ocasión la misión, que despegó desde el Centro Espacial de Tanegashima (Japón) y tiene entre sus principales objetivos la recogida de muestras y su posterior retorno a la Tierra, previsto para 2031.

Con motivo del lanzamiento, investigadores del grupo Erica participaron el lunes 19 de octubre en el acto de presentación de esta misión celebrado en el Centro de Astrobiología (CAB-INTA), junto con otros representantes de los equipos científicos y tecnológicos españoles involucrados en MMX.

El grupo Erica ha participado durante años en el desarrollo científico y tecnológico del instrumento RLS, un espectrómetro Raman para exploración planetaria. Su participación ahora en la misión da continuidad a esta trayectoria, dentro del equipo internacional de soporte del instrumento RAX, según ha destacado la UVa en un comunicado recogido por Europa Press.

TECNOLOGÍA DESARROLLADA CON PARTICIPACIÓN DE LA UVA

Uno de los aspectos más destacados de la contribución española a la misión es la reutilización de tecnología desarrollada para el espectrómetro Raman RLS (Raman Laser Spectrometer) de la misión europea ExoMars, destinado al rover Rosalind Franklin.

En particular, el láser que incorpora RAX es una unidad de reserva de vuelo (Flight Spare) del instrumento RLS, lo que permite trasladar directamente a esta misión la tecnología espacial desarrollada y cualificada en el marco de ExoMars.

Otra de las contribuciones españolas a RAX es su muestra de verificación, basada en parte en la experiencia adquirida con RLS. Se trata de una muestra de PET (tereftalato de polietileno) deuterado, cuya composición permite disponer de bandas Raman adicionales que facilitan los procedimientos de verificación del instrumento.

Asimismo, el grupo Erica ha participado en el seguimiento científico y técnico de este desarrollo propio del INTA.

UNA NUEVA ETAPA EN LA EXPLORACIÓN DE MARTE

El espectrómetro RAX viajará a la superficie de Fobos a bordo del rover Idefix, desarrollado mediante una colaboración entre las agencias espaciales francesa (CNES) y alemana (DLR).

Allí realizará análisis Raman de los materiales de su superficie, para proporcionar información sobre su composición mineralógica y contribuir a esclarecer el origen de esta luna marciana.