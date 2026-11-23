Congreso Internacional 'La Controversia de Valladolid 475 aniversario' . - UNIVERSIDAD DE VALLADOLID

VALLADOLID 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

El aula Margelina de la Universidad de valladolid acogerá entre este martes y el jueves el congreso internacional 'La Controversia de Valladolid 475 aniversario', con la participación de especialistas de reconocido prestigio que reflexionarán sobre aspectos históricos, jurídicos y teológicos para conmemorar uno de los grandes momentos de trascendencia ocurridos en el Valladolid moderno.

Se debatirá sobre la licitud de la guerra en la conquista con posturas opuestas que defendieron ante una junta de expertos Juan Ginés de Sepúlveda y el dominico fray Bartolomé de las Casas.

Este congreso, financiado por la Fundación Valores de Castilla y León, de la Junta, se enmarca en las actividades que desde el verano de 2025 conmemoran el 475 aniversario de la Controversia de Valladolid.

El acontecimiento está coordinado por el Ayuntamiento de valladolid, la Junta de Castilla y León, la Universidad de Valladolid, la Universidad Europea Miguel de Cervantes y Arzobispado.

El congreso está organizo en tres líneas temáticas impartidas por los profesores de la UVA Javier Burrieza, profesor titular de Historia Moderna; Carmen Martínez, catedrática de Historia de América; Sixto Castro, catedrático de Estética, y Félix Martínez Llorente, catedrático de Historia de Derecho.