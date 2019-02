Valladolid no ve "descabellado" aspirar a acoger los Goya, aunque aún no ha decidido si presentará su candidatura

Publicado 13/02/2019 14:52:03 CET

El Consistorio cree que la ceremonia de los Max en mayo será la "prueba de fuego" para saber si la ciudad está preparada

VALLADOLID, 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

La concejal de Cultura y Turismo del Ayuntamiento de Valladolid, Ana Redondo, no ve "descabellado" que la ciudad pueda aspirar a acoger la próxima gala de los Premios Goya, aunque aún no ha decidido si se postulará o no como sede.

En declaraciones recogidas por Europa Press, Redondo ha asegurado que Valladolid cuenta con "capacidad" para organizar eventos de este tipo y ha subrayado la dinámica del Consistorio de "dar a conocer" la ciudad, cuestión que "hay que explotar".

En esta línea ha situado la celebración en la capital del Pisuerga, el próximo mes de mayo, de los Premios Max de teatro, una "prueba de fuego" que determinará la valía de la ciudad para acoger este tipo de galas, sobre la cual la edil se ha mostrado confiada.

Ana Redondo ha asegurado que ya ha analizado la posibilidad de presentar la candidatura de la ciudad con el director de la Seminci, Javier Angulo, y si bien ha reconocido que la ciudad "no puede contar con eventos así todos los años", ha apostado por trabajar para "llevar Valladolid al mundo".